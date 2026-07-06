Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την πάταξη της τρομοκρατίας και της ανομίας, επιδιώκοντας παράλληλα να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζει στην οικονομική πολιτική και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, εφαρμόζοντας στοχευμένα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τους αγρότες.

Στο δρόμο προς τις κάλπες, η κυβέρνηση επιδιώκει την επίτευξη αυτοδυναμίας, προβάλλοντας το έργο της και ασκώντας κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Την ίδια στιγμή, η έντονη κριτική που ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δημιουργεί πολιτική τριβή, αν και η κυβέρνηση εκτιμά ότι μια πιθανή νέα πολιτική κίνηση δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα εκλογικά της ποσοστά.

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Η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου αναδεικνύει και τις προτεραιότητες του Μεγάρου Μαξίμου στο δρόμο προς τις κάλπες.

Διαβάζοντας τα όσα έγραψε ο πρωθυπουργός, είναι πλέον φανερό ότι μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης είναι η μάχη κατά της τρομοκρατίας. «Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες», διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας τη βαρύτητα που δίνει στην πάταξη ενεργειών που μέχρι πριν από λίγες ημέρες χαρακτηρίζονταν ως ακτιβιστικές. Ο θάνατος της αθώας γυναίκας αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο αντίδρασης της κυβέρνησης ενώ επηρεάζει και το πολιτικό σκηνικό.

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«Δεν αρκεί απλώς να καταδικάζουμε τη βία αφού γίνει το κακό. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματήσουν. Το ζήσαμε αυτό πολύ οδυνηρά στα χρόνια της κρίσης και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ξανά. Αυτή τη μάχη με τις νοοτροπίες που μας πάνε πίσω, θα τη δώσουμε μέχρι τέλους», είναι το μήνυμα του πρωθυπουργού που δηλώνει αποφασισμένος να επιβληθεί ο νόμος παντού υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού.»

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα εστιάσουν στην αντιμετώπιση της ανομίας γνωρίζοντας καλά ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δίνει μεγάλη βαρύτητα στο αίσθημα ασφάλειας.

Κομβικός παράγοντας στην προεκλογική μάχη η «τσέπη» του πολίτη

Ένα άλλο καθοριστικό πεδίο που αναδεικνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δημόσιες τοποθετήσεις του -όπως με τη χθεσινή του ανάρτηση- είναι ο ρόλος της οικονομίας. Μπορεί στους οικονομικούς δείκτες η Ελλάδα να έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας συνεχίζει να πλήττεται από την ακρίβεια που συρρικνώνει το εισόδημα και «εξαφανίζει» τις αυξήσεις που έχουν δοθεί σε μισθούς και συντάξεις.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η διάχυση της ανάπτυξης σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και για αυτό προχωρά σε στοχευμένες ενέργειες. Μία από αυτές είναι η «συμφωνία κυρίων» με παράγοντες της βιομηχανίας και της αγοράς που περιλαμβάνει το «πάγωμα» των τιμών σε 2.000 προϊόντα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και σημαντικές μειώσεις από τον Σεπτέμβριο.

Η απόφαση για στήριξη των οικογενειών φάνηκε από την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες δόθηκε λύση και στο θέμα των συντάξεων χηρείας καταργώντας την περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας.

Επίσης ο πρωθυπουργός ανέδειξε -κάτι που έκανε και στο υπουργικό συμβούλιο- την καταβολή των ενισχύσεων προς τους αγρότες που τις δικαιούνταν, δείχνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στην επίλυση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα όμως έστειλε και ένα μήνυμα προς τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγή ο οποίος κατά ένα μεγάλο ποσοστό είχε φανεί ότι είχε απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

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Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι το κομμάτι της οικονομίας αποτελεί βασικό κριτήριο για τους ψηφοφόρους και μπορεί να καθορίσει εκλογικά αποτελέσματα. Για αυτό, πέρα από τον σχεδιασμό που γίνεται για την οικονομική πολιτική που σκοπεύει να ασκήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που θα αποτυπωθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος που εκπονείται αυτή την περίοδο από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, υπάρχει συνεχής αναφορά των κυβερνητικών στελεχών στις ακοστολόγητες προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα γίνεται προσπάθεια σύγκρισης μεταξύ των όσων έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση και των υποσχέσεων που δίνουν τα άλλα κόμματα και κυρίως η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται αυτό τη στιγμή ως δεύτερο κόμμα. Για αυτό και επιχειρείται υπενθύμιση των πεπραγμένων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μία κίνηση που αποσκοπεί στην αποδυνάμωση του αφηγήματος του πρώην πρωθυπουργού.

Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι ένα μέρος των πολιτών που εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις ως αναποφάσιστοι, θα επιλέξουν τελικά τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το κοινό θα απευθυνθεί περισσότερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση του κόσμου της παράταξης. Με όπλα την ανάγκη σταθερότητας, την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων αλλά και στο σχέδιο που έχει για την Ελλάδα του 2030, το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει για την επίτευξη μίας νέας αυτοδυναμίας. Εξάλλου, όπως δήλωσε και πρόσφατα ο πρωθυπουργός, ρεαλιστικές πιθανότητες για συνεργασίες με άλλα κόμματα δεν υπάρχουν.

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Ο παράγοντας Αντώνης Σαμαράς

Παράγοντας των πολιτικών εξελίξεων μπορεί να αναδειχθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός μέσω βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά του δίκτυα, εξαπολύει νέες βολές προς την κυβέρνηση. Ειδικότερα, απαντώντας στην κατηγορία ότι με τη δημιουργία ενός δικού του νέου κόμματος απειλεί να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ, τονίζει πως δεν θα είναι αυτός υπεύθυνος αλλά η ίδια η ΝΔ με τις πολιτικές της.

«Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα: ‘’Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο, τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους’’. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα…. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω;», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ένα από τα δύο βίντεο που έχει αναρτήσει ο Μεσσήνιος πολιτικός.

Από τα «βέλη» του δεν γλιτώνει ούτε η Ντόρα Μπακογιάννη που τον εγκάλεσε πρόσφατα ότι η στάση του υπαγορεύεται από το «γινάτι».

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Η απάντηση της κυβέρνησης ήρθε μέσω Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι χθες το απόγευμα σημείωσε δηκτικά ότι «όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, έντεκα χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μία ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας». Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο».

Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα αγεφύρωτο χάσμα που χωρίζει το Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει αν θα κάνει κόμμα, αν και σχεδόν όλοι -και εντός της κυβέρνησης- είναι πεπεισμένοι ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό καθώς αυτό δείχνει η έντονη κινητικότητα του το τελευταίο διάστημα.

Η εκτίμηση που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι ότι το νέο κόμμα δεν θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία καθώς αναμένεται να στηριχθεί από ανθρώπους που ήδη έχουν απομακρυνθεί από την παράταξη και ότι θα πάρει κοινό που σήμερα εμφανίζεται να στηρίζει κόμματα δεξιότερα της Πειραιώς. Το αν αυτή η εκτίμηση είναι σωστή αναμένεται να φανεί στο άμεσο μέλλον.

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