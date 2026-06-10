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Φρένο, τουλάχιστον προς το παρόν, βάζει η κυβέρνηση στην αλλαγή φορολογικής μεταχείρισης των υβριδικών ΙΧ, καθώς οι προωθούμενες ρυθμίσεις στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την αγορά αυτοκινήτου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το τέλος ταξινόμησης και ειδικά η πρόβλεψη που θα οδηγούσε σε αύξηση της τελικής τιμής αρκετών plug-in υβριδικών μοντέλων.

Η αρχική πρόθεση του οικονομικού επιτελείου ήταν να μπει ενιαία έκπτωση 50% στο τέλος ταξινόμησης όλων των υβριδικών οχημάτων, χωρίς τη σημερινή διαφοροποίηση με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σήμερα, τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές έως 50 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο έχουν απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης, ενώ τα υπόλοιπα υβριδικά έχουν έκπτωση 50%.

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Με απλά λόγια, η ρύθμιση που ετοιμαζόταν θα έκοβε ένα κομμάτι από το φορολογικό πλεονέκτημα των πιο «καθαρών» υβριδικών, ιδίως των plug-in hybrid, τα οποία φορτίζουν και από εξωτερική παροχή ρεύματος. Το αποτέλεσμα, όπως προειδοποίησαν παράγοντες της αγοράς, θα ήταν άμεση επιβάρυνση στην τελική τιμή αγοράς, άρα ακριβότερα ΙΧ για τον καταναλωτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρεται είναι plug-in υβριδικό όπου το τέλος ταξινόμησης από 5.700 ευρώ θα ανέβαινε στα 6.650 ευρώ, δηλαδή περίπου 950 ευρώ επιπλέον κόστος.

Οι αντιδράσεις ήταν ισχυρές, διότι η αγορά υποστήριξε ότι η αλλαγή θα καταργούσε στην πράξη την κλιμακωτή λογική των κινήτρων: όσο χαμηλότεροι οι ρύποι, τόσο μεγαλύτερη η φορολογική ελάφρυνση. Αντί γι’ αυτό, η ενιαία έκπτωση 50% θα αντιμετώπιζε με τον ίδιο τρόπο υβριδικά διαφορετικής περιβαλλοντικής απόδοσης, αποδυναμώνοντας την προώθηση νεότερων και χαμηλότερων εκπομπών τεχνολογιών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει πλέον στοχευμένες διορθώσεις ή ακόμη και πλήρη απόσυρση των επίμαχων διατάξεων, ώστε να μη δημιουργηθούν αναταράξεις στην αγορά και να αποφευχθεί ένα κύμα ανατιμήσεων στα υβριδικά ΙΧ. Δηλαδή, η κυβέρνηση φαίνεται να κάνει «όπισθεν» πριν η ρύθμιση περάσει από τη διαβούλευση στην τελική μορφή του νομοσχεδίου.

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τους ιδιώτες αγοραστές. Το νομοσχέδιο έφερνε αλλαγές και στα εταιρικά αυτοκίνητα, καθώς προέβλεπε κατάργηση φορολογικών διευκολύνσεων για υβριδικά χαμηλών εκπομπών που παραχωρούνται σε εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους. Η ευνοϊκή μεταχείριση θα παρέμενε μόνο για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Τα υβριδικά έχουν γίνει πλέον η βασική επιλογή στην ελληνική αγορά καινούργιου αυτοκινήτου. Το 2025 η αγορά έκλεισε με 144.199 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών, αυξημένες κατά 5,2% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία ΣΕΑΑ/ΕΛΣΤΑΤ.

Από αυτές, τα υβριδικά τύπου HEV κατέκτησαν μερίδιο 50,7% το 2025, έναντι 42,3% το 2024. Αυτό σημαίνει ότι μόνο μέσα στο 2025 ταξινομήθηκαν περίπου 73.000 νέα υβριδικά HEV στην Ελλάδα, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτόν τον αριθμό τα plug-in hybrid ως ξεχωριστή κατηγορία, τα οποία επίσης κινήθηκαν ανοδικά.

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Η εικόνα συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026. Για τον Ιανουάριο, τα υβριδικά φέρονται να είχαν μερίδιο περίπου 63% στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με στοιχεία που συμφωνούν μεταξύ ICCT και ΣΕΑΑ.

Στο ερώτημα πόσα υβριδικά κυκλοφορούν συνολικά στην Ελλάδα, η απάντηση θέλει προσοχή: δεν υπάρχει εύκολα προσβάσιμος ενιαίος δημόσιος αριθμός που να συγκεντρώνει όλα τα υβριδικά, απλά, mild, full και plug-in, στον ενεργό στόλο. Υπάρχουν όμως ενδεικτικά στοιχεία. Το 2024 είχαν αναφερθεί περίπου 30.000 επαναφορτιζόμενα υβριδικά, δηλαδή plug-in hybrid, ενώ συνολικά ο ελληνικός στόλος επιβατικών παραμένει πολύ μεγάλος και γερασμένος. Σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ που αναρτά ο ΣΕΑΑ, το 2024 τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα ανέρχονταν σε περίπου 5,99 εκατομμύρια.

Αυτός είναι και ο λόγος που η φορολογία των υβριδικών δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια για λίγους. Σε μια χώρα όπου ο στόλος παραμένει από τους πιο ηλικιωμένους στην Ευρώπη, κάθε αλλαγή που αυξάνει την τιμή ενός νεότερου, χαμηλότερων ρύπων αυτοκινήτου μπορεί να καθυστερήσει την ανανέωση των ΙΧ και να κρατήσει περισσότερα παλαιά οχήματα στους δρόμους.

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Το μήνυμα της αγοράς προς την κυβέρνηση ήταν σαφές: τα υβριδικά λειτουργούν σήμερα ως ενδιάμεση γέφυρα ανάμεσα στα συμβατικά βενζινοκίνητα και στα αμιγώς ηλεκτρικά. Δεν χρειάζονται όλα φόρτιση, μειώνουν κατανάλωση και ρύπους, και ταιριάζουν καλύτερα σε μια χώρα όπου οι υποδομές φόρτισης ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί ισόρροπα παντού.

Έτσι, η κυβέρνηση βρίσκεται τώρα μπροστά σε μια αναδίπλωση: να κρατήσει τον στόχο της απλοποίησης του φορολογικού πλαισίου, αλλά χωρίς να τιμωρήσει τα υβριδικά χαμηλών εκπομπών και χωρίς να προκαλέσει αυξήσεις τιμών σε μια αγορά που ήδη πιέζεται από υψηλό κόστος αγοράς, ακριβή χρηματοδότηση και ανάγκη αντικατάστασης ενός γερασμένου στόλου.

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου θα δείξει αν η «όπισθεν» θα είναι μερική διόρθωση ή πλήρης απόσυρση των επίμαχων ρυθμίσεων. Προς το παρόν, όμως, το μήνυμα είναι ότι η κυβέρνηση κατάλαβε πως η αύξηση της φορολογίας στα υβριδικά ΙΧ δεν περνά χωρίς πολιτικό και αγοραστικό κόστος.

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