Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των αγροτών για το ραντεβού της Τρίτης 13/1 με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αγρότες της Νίκαιας αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό όπως ήταν προγραμματισμένο. Στη Νίκαια οι αγρότες του μπλόκου επιμένουν γίνουν δεκτοί 25 αγρότες, 10 κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι. Μάλιστα, όπως τονίζουν αυτή ήταν και η πρόταση του πρωθυπουργού που ζητούσε αναλογική εκπροσώπηση γεωγραφικά αλλά και παρουσία όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με το MEGA οι αγρότες έκαναν λόγο για εμπαιγμό.

«Θέλουμε να πάμε και οι 35. Μετά να δει όσους θέλει ο πρωθυπουργός μέχρι», είπαν οι αγρότες σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ προτάθηκε η διεξαγωγή νέας πανελλαδικής σύσκεψης, προκειμένου να αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και η κάθοδος με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας μίλησε για «εμπαιγμό και κοροϊδία» από την πλευρά της κυβέρνησης, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένουν μέχρι την Τρίτη το πρωί από το Μέγαρο Μαξίμου να δεχθούν την επιτροπή των 25 αγροτών, συν 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

Ο κ. Τζέλλας ενημέρωσε τους αγρότες πως μετά από επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα, αλλά και την απόφαση του μπλόκου στη Νίκαια, με την παρουσία περισσοτέρων των 1.000 ατόμων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι όροι της κυβέρνησης δεν γίνονται δεκτοί.

Κατήγγειλε, ακόμα, την τακτική της κυβέρνησης να ορίσει δύο ξεχωριστές συναντήσεις (μιας επιτροπής στη 1:00 μ.μ. και δεύτερης στις 3:00 μ.μ.), επιχειρώντας να λύσει φλέγοντα ζητήματα επιβίωσης μέσα σε ένα δίωρο. «Αυτό δείχνει ότι δεν θέλουν διάλογο, ούτε να δώσουν λύσεις. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγουμε από τον δρόμο και να διασπάσουν το αγροτικό κίνημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, επίσης, ότι υπήρξε νέα επικοινωνία το μεσημέρι με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στον οποίο μεταφέρθηκε η απόφαση των μπλόκων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε».

Η εμπλοκή με τη σύνθεση των δύο επιτροπών

Το τελευταίο 24ωρο προέκυψε διαφωνία για τον αριθμό των εκπροσώπων των αγροτικών επιτροπών, η οποία φαίνεται πως θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε «ναυάγιο» τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως δέχτηκε – κατόπιν αιτήματος των ίδιων των αγροτών – να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ορίζοντας ωστόσο τον αριθμό των μελών σε 20 συν 20 άτομα, αντί για το 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή. Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, η πρώτη επιτροπή θα αποτελείται από αγρότες από όλες τις περιφέρειες της χώρας και από διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους, ενώ η δεύτερη από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Το βράδυ της Κυριακής κυβερνητικές πληροφορίες ανέφεραν πως ο πρωθυπουργός θα δεχτεί να συναντήσει δυο 20μελείς επιτροπές, με τη μία να αποτελείται από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων και στην άλλη να συμμετέχουν αγρότες από μπλόκα τα οποία έχουν αποσχιστεί από την πανελλαδική επιτροπή καθώς και αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη.

Οι αγρότες θεώρησαν ότι η αλλαγή στον αριθμό και τη σύνθεση των εκπροσώπων στις δύο επιτροπές είναι προσχηματική, καθώς εκτίμησαν ότι με αυτή την πρόταση το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» σε μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή, όπως τα Πράσινα Φανάρια ή και οι Κρητικοί, οι οποίοι εξάλλου είχαν συναντηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Thesspost, η Πανελλαδική Επιτροπή εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί επικοινωνιακή διαχείριση της συνάντησης, προσπαθώντας να εμφανίσει ως αδιάλλακτους όσους ζητούν την επίλυση όλων των αγροτικών προβλημάτων.

