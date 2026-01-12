Αύριο, μετά τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, θα αποφασιστεί αν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, πού και με ποιον τρόπο. Ωστόσο, στο αγροτικό κίνημα φάνηκε ότι δεν υπάρχει ενιαία στάση, καθώς υπήρξαν διαφωνίες για το ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τελικά, συμφωνήθηκε να συμμετάσχουν 2 ξεχωριστές αντιπροσωπείες: η μία με αγρότες από όλες τις περιφέρειες και διαφορετικές καλλιέργειες και η άλλη με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Η πρόταση για δύο επιτροπές προήλθε από τους ίδιους τους αγρότες και έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση.

Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στα Τέμπη από αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου της Νίκαιας στην Λάρισα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. (EUROKINISSI)

Όπως έγινε γνωστό, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους εν αναμονή της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης και ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις στα μπλόκα, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, η Πανελλαδική Επιτροπή απέρριψε την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μια τέτοια κινητοποίηση δεν θα προσέθετε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα τους.

Συνέλευση των αγροτών απο όλα τα μπλόκα της Ελλάδας στη Νίκαια Λάρισας. Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 (EUROKINISSI)

Αρχικός στόχος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ήταν να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση με τον πρωθυπουργό, όμως επειδή οι εκπρόσωποι των μπλόκων δεν κατέληξαν σε κοινή αντιπροσώπευση, η κυβέρνηση αποδέχθηκε «καλή τη πίστει» τη διεξαγωγή δύο συναντήσεων την Τρίτη.

Οι αγρότες θα ζητήσουν στη συνάντηση να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο οικονομικό περιθώριο, κυρίως για τη μείωση του κόστους ρεύματος και καυσίμων. Ωστόσο, δεν καλλιεργούνται μεγάλες προσδοκίες, καθώς θεωρείται απίθανο να ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα πέρα από όσα έχουν ήδη αποφασιστεί, με την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέα στήριξη στο ενεργειακό κόστος.

Θα συζητηθεί επίσης η συμφωνία Mercosur, που προκαλεί ανησυχία σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα και η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, λόγω του φόβου ότι οι αυξημένες εισαγωγές –ιδίως ρυζιού και σιτηρών– θα συμπιέσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές. Παρότι η συμφωνία έχει εγκριθεί, οι αγρότες ζητούν πολιτικές παρεμβάσεις για να προστατευτεί η εγχώρια παραγωγή και το εισόδημά τους.

Παράλληλα, θα τεθούν χρόνιες δομικές δυσλειτουργίες, με βασικό πρόβλημα τη σύνδεση του Ε9 με το Κτηματολόγιο, που αφήνει εκτός επιδοτήσεων πολλούς αγρότες, κυρίως όσους καλλιεργούν νοικιασμένα χωράφια με ανοιχτά ιδιοκτησιακά ζητήματα.

Τα περισσότερα μπλόκα προσέρχονται στη συνάντηση θετικά διακείμενα στον διάλογο, αλλά ταυτόχρονα έτοιμα να προχωρήσουν σε κλιμάκωση, αν δεν μείνουν ικανοποιημένα από τις απαντήσεις που θα λάβουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά τη συνάντηση θα αποφασίσουν όλοι μαζί τη στάση τους, αν και οι πιο σκληρές φωνές έχουν ήδη θέσει το ενδεχόμενο έντασης των κινητοποιήσεων, ακόμη και με κάθοδο τρακτέρ στην Αθήνα. Η πρόταση αυτή προς το παρόν έχει παγώσει, χωρίς όμως να έχει αποσυρθεί οριστικά.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

