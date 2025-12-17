Συνεχίζονται και σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών, παραμένοντας στα μπλόκα τους σε όλη τη χώρα.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν από τώρα και επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά. Ωστόσο, ανοιχτές είναι οι μπάρες των διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, το ρεύμα εξόδου, προς Αθήνα παραμένει εδώ και μέρες κλειστό επ’ αόριστον, ενώ σήμερα από τις 12 περίπου το μεσημέρι οι αγρότες κλείνουν και το ρεύμα εισόδου για τέσσερις ώρες (12.00-16.00).

Προηγήθηκε συνέλευση, όπου αποφασίστηκε να κλείσει το ρεύμα εισόδου και πάλι αύριο (από τις 12.00) και θα εξεταστεί εκ νέου αν θα έχει ο αποκλεισμός χρονικό όριο ή θα είναι επ’ αόριστον.

Στις προθέσεις των αγροτών του μπλόκου είναι να προτείνουν στην πανελλαδική συνέλευση στις Σέρρες, συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Στη Χαλκηδόνα, ο κόμβος στην παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πέλλας, ο κόμβος θα κλείσει 16:00-18:00, ενώ και στο Δερβένι συνεχίζεται και σήμερα ο συμβολικός αποκλεισμός, 13.00-14.00.

Κρίσιμη συνεδρίαση την Πέμπτη

Κρίσιμη συνεδρίαση πραγματοποιεί αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών.

Εκεί, οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Σημειώνεται πως πολλοί από τους παραγωγούς ζητούν πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

