Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία και στην Τήνο. Ισχυρά κύματα εισέβαλαν στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού και παρέσυραν σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Τήνο, η θάλασσα σκέπασε τον δρόμο στο λιμάνι, σπρώχνοντας τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, προκαλώντας συγκρούσεις και υλικές ζημιές.

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν, «μαστιγώνουν» το νησί των Κυκλάδων, με τα κύματα να φτάνουν μέχρι και τα 3 μέτρα!

Σύμφωνα με το tinosnews.gr, οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς.

Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Η πυροσβεστική κάνει παράκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Όπως υπενθυμίζει το tinostoday.gr, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.