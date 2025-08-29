Εβδομηντάχρονος στην Αλόννησο υπέστη εγκεφαλικό μετά από διαπληκτισμό με τον δήμαρχο σχετικά με την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το συμβάν αφορούσε σε εργασίες στην περιοχή της Μηλιάς. Ο 70χρονος κάτοικος, ιδιοκτήτης όμορου αγροτεμαχίου, αντιδρά στην υλοποίηση του έργου υποστηρίζοντας ότι μέρος του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα εμπίπτει στην περιουσία του και είχε ήδη προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 152, θεσμό που προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου που ενέκρινε το έργο.

Όταν το συνεργείο εμφανίστηκε στο σημείο για να ξεκινήσει εργασίες, ο 70χρονος αντέδρασε έντονα, αξιώνοντας την παύση τους. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε επεισόδιο, κατά το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξε και σωματική ένταση μεταξύ του δημάρχου Παναγιώτη Αναγνώστου και του κατοίκου. Αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στην περιοχή και προχώρησαν στην προσαγωγή του τελευταίου. Στον αστυνομικό σταθμό, ο ηλικιωμένος υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως με σκάφος στο Βόλο και από εκεί στο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται σε καταστολή.