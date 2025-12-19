Η Άννα Κορακάκη ετοιμάζεται να ζήσει τον πιο όμορφο αγώνα της ζωής της, καθώς τον προσεχή Ιανουάριο θα γίνει μητέρα.

Η δις ολυμπιονίκης από τη Δράμα αποκάλυψε μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις ότι μαζί με τον σύζυγό της περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Η απουσία της τελευταίους μήνες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις είχε προκαλέσει ερωτήματα, τα οποία πλέον απαντήθηκαν με τον πιο χαρμόσυνο τρόπο.

Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, η Άννα μετρά αντίστροφα για τον ερχομό ενός κοριτσιού, που ήδη έχει γεμίσει την οικογένεια με χαμόγελα, όνειρα και προσμονή.

Ένα νέο, φωτεινό κεφάλαιο ξεκινά, γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα και ελπίδα. Οι φίλοι, οι θαυμαστές και ο αθλητικός κόσμος της εύχονται υγεία, δύναμη και κάθε ευτυχία στη νέα διαδρομή που ξεκινά για όλους τους αγαπημένους.