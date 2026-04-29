Την Τετάρτη (29/04/2026), ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Όπως ανέφερε, ο αποκλεισμός θα αρθεί μόνο εφόσον η Τεχεράνη αποδεχθεί μια πρόταση σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι δηλώσεις του ουσιαστικά απορρίπτουν την ιρανική πρόταση που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ, η οποία προέβλεπε σε πρώτο στάδιο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, ενώ οι συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα θα μετατίθεντο για αργότερα.

Νωρίτερα, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» λόγω της συνεχιζόμενης κατάσχεσης πλοίων από τις ΗΠΑ που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο Press TV, το οποίο επικαλέστηκε ανώτερη πηγή ασφαλείας.

Παράλληλα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει το ενδεχόμενο να διαρκέσει ο αποκλεισμός κατά του Ιράν «για αρκετούς μήνες», κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη με ηγετικά στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με συμμετέχοντες, στη συνάντηση —την οποία αποκάλυψε πρώτος ο ιστότοπος Axios— συζητήθηκαν τόσο τα μέτρα που έχει ήδη λάβει ο Τραμπ για τη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών πετρελαίου, όσο και πιθανά επιπλέον βήματα για τη διατήρηση του αποκλεισμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις στους Αμερικανούς καταναλωτές.