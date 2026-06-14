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Έντονες αντιδράσεις φαίνεται ότι προκάλεσε στο Ιράν η ανανοίνωση για συμφωνία με τις ΗΠΑ, με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων να δείχνει χθες Σάββατο, βίντεο με διαδηλωτές στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικά) να φωνάζουν συνθήματα κατά του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, που έκανε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών, συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

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Την Παρασκευή, ο Αραγτσί εμφανίστηκε αισιόδοξος στην ιρανική τηλεόραση για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί», φώναζαν γυναίκες που φορούσαν μαύρα τσαντόρ και ανέμιζαν σημαίες, όπως φαίνεται στα πλάνα.

Public Disapproval: #Iranians supporting the regime took to the streets and clashed with government forces in #Tehran in protest against the emerging deal with the #USA.#ISRAEL LIVE NEWS pic.twitter.com/MUts759mgf — Claudine H. 🇺🇦🇩🇪🇪🇺🇺🇸🇮🇱 (@ClaudiHammer) June 14, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρας που έχει ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφεραν χθες Σάββατο πως η υπογραφή συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε πως αναμένεται η υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή, εκφράζοντας πάντως αισιοδοξία πως ενδεχομένως να γίνει «τις προσεχείς ημέρες».

🇮🇷 Protests are taking place across Iranian cities. At protests against treacherous compromises with Washington, the people openly oppose their position to the diplomats' line. pic.twitter.com/MgCI6aOvy7 — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) June 13, 2026

Η πιθανότητα διευθέτησης της σύγκρουσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των σκληροπυρηνικών του ιρανικού καθεστώτος, οι οποίοι αντιτίθενται σε παραχωρήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ που έχουν αποκλειστεί de facto από την Ισλαμική Δημοκρατία από την έναρξη των εχθροπραξιών.