Άδοξο τέλος είχε η καριέρα ενός διαρρήκτη στα Άνω Πατήσια, ο οποίος όχι μόνο έγινε αντιληπτός από τους γείτονες και την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, αλλά καταγράφηκε και από κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου του STAR, που βρισκόταν εκεί για άλλο ρεπορτάζ.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια ηλικιωμένη ειδοποιήθηκε από γειτόνισσά της ότι μέσα στο σπίτι της βρισκόταν άγνωστος άνδρας. Η γυναίκα επέστρεψε και διαπίστωσε ότι ο άνδρας βρισκόταν στην αυλή και το σπίτι, κρατώντας σακίδιο και τσαντάκι, προσποιούμενος ότι ταΐζει τις γάτες. Την ίδια στιγμή, στο σημείο βρισκόταν τυχαία το τηλεοπτικό συνεργείο, το οποίο άρχισε να καταγράφει τις κινήσεις του.

«Εγώ καθαρίζω», είπε ο διαρρήκτης όταν η γυναίκα τον ρώτησε τι δουλειά είχε στο σπίτι της. Η προσπάθειά του να απομακρυνθεί ανακόπηκε από πολίτες που τον ακινητοποίησαν. Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Γεωργία, ισχυρίστηκε σε σπαστά ελληνικά ότι είχε πάει για δουλειά. Όταν τον ρώτησαν τι είχε στην τσάντα του, απάντησε: «Τίποτα, μόνο πράγματα».

Η σύλληψη έγινε μπροστά στην κάμερα, ενώ στην τσάντα του εντοπίστηκαν εργαλεία διάρρηξης.