Σε εορταστικούς ρυθμούς εισέρχεται η αγορά, καθώς από την Πέμπτη τέθηκε σε εφαρμογή το ειδικό χριστουγεννιάτικο ωράριο στα εμπορικά καταστήματα, ενώ σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά ενόψει Χριστουγέννων.

Όμως δεν θα είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά, αφού οι κρεοπώλεις ανακοίνωσαν πως σήμερα δεν θα ανοίξουν τα κρεοπωλεία προς ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες στα μπλόκα.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο 2025

Τα καταστήματα λιανικής και τα μαγαζιά θα λειτουργούν:

Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Κυριακή 14/12 – Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά

Τα περισσότερα εμπορικά μαγαζιά θα λειτουργήσουν 11:00–18:00, ενώ τα καταστήματα εντός εμπορικών κέντρων θα έχουν διευρυμένο ωράριο έως τις 20:00.

Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα:

The Mall: 11:00 – 20:00

Metro Mall: 11:00 – 20:00

Attica: 11:00 – 20:00

McArthurGlen: 11:00 – 20:00

Smart Park: 11:00 – 20:00

Golden Hall: 11:00 – 20:00

Σούπερ μάρκετ ανοιχτά την Κυριακή 14/12

ΑΒ Βασιλόπουλος – Shop & Go

Ανοιχτά μόνο τα καταστήματα Shop & Go έως τις 22:00.

Σκλαβενίτης

Κλειστά, με εξαίρεση το μεγάλο κατάστημα στο Mall στο Μαρούσι και στο Smart Park στα Σπάτα

Μασούτης

Λειτουργία 11:00–16:00 σε συγκεκριμένες περιοχές, δείτε εδώ.

Market In

Δεν θα λειτουργήσει στις 14/12. Θα ανοίξει κανονικά τις δύο επόμενες Κυριακές.

My Market

Ανοιχτά 11:00–16:00.

Κρητικός

Ορισμένα καταστήματα θα λειτουργήσουν. Οι καταναλωτές μπορούν να δουν διαθέσιμα σημεία εδώ.

LIDL

Θα έχει επιλεγμένα καταστήματα ανοιχτά την Κυριακή, δείτε εδώ.

Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι από 13 Δεκεμβρίου τα καταστήματα της πόλης θα λειτουργούν:

Καθημερινές : 10:00–21:00

: 10:00–21:00 Σάββατα (13, 20, 27/12): 10:00–18:00

(13, 20, 27/12): 10:00–18:00 Για τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, προτείνεται προαιρετικό άνοιγμα 11:00–18:00.

Παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (24/12 και 31/12) τα μαγαζιά θα λειτουργούν 10:00–18:00.

Κλειστά θα παραμείνουν ανήμερα Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/12, την Πρωτοχρονιά και τη δεύτερη ημέρα του 2026.