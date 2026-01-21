Το ποσό των 25 εκατ. ευρώ μέσα σε μια 5ετια υπολογίζουν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ότι ήταν τα έσοδα των μελών του κυκλώματος, που με το παράνομο λογισμικό έβαζαν λιγότερα καύσιμα σε ανυποψίαστους πολίτες σε 20 πρατήρια διαφόρων περιοχών της χώρας.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παράβαση νόμων και Αποφάσεων που αφορούν την αλλοίωση μετρητών καυσίμων και λογισμικού, την έκδοση αποδείξεων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη φορολογία, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών, μέσω του οποίου γινόταν εφικτή η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).

Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από 2 συλληφθέντες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό.

Περαιτέρω, επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήταν επιφορτισμένα κατά περίπτωση να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές του κάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -59- κεντρικές μονάδες Η/Υ,

· -30- φορολογικοί μηχανισμοί,

· -10- πολυτελή αυτοκίνητα,

· -6- πιστόλια και βαλλίστρα,

· -175- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

· πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων,

· μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς και

· το χρηματικό ποσό των -250.000- ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας για δύο έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

