Σε απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι της Hellenic Train προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή και του Προαστιακού της Αθήνας.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) έχει εξαγγείλει 4ωρη στάση εργασίας από τις 9:01 έως τις 13:00.

Τι θα γίνει με τα δρομολόγια

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου το παρακάτω βραδινό δρομολόγιο, στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο, θα υποκατασταθεί μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Στον Προαστιακό της Αθήνας, τα παρακάτω δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν με προσωπικό ασφαλείας την Τρίτη 18 Νοεμβρίου:

Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο : 2226 (αναχώρηση 12:30), 2230 (13:30), 2234 (14:30), 2238 (15:30), 2246 (17:30)

: 2226 (αναχώρηση 12:30), 2230 (13:30), 2234 (14:30), 2238 (15:30), 2246 (17:30) Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια : 2227 (αναχώρηση 11:52), 2231 (12:52), 2235 (13:52), 2239 (14:52), 2247 (16:52)

: 2227 (αναχώρηση 11:52), 2231 (12:52), 2235 (13:52), 2239 (14:52), 2247 (16:52) Άνω Λιόσια – Κορωπί (Κάντζα): 4200 (αναχώρηση 6:04), 4204 (7:04), 4208 (8:04), 4212 (9:04), 4232 (15:04), 4236 (16:04), 4240 (17:04), 4244 (18:04)

4200 (αναχώρηση 6:04), 4204 (7:04), 4208 (8:04), 4212 (9:04), 4232 (15:04), 4236 (16:04), 4240 (17:04), 4244 (18:04) Κορωπί (Κάντζα) – Άνω Λιόσια: 4205 (αναχώρηση 6:35), 4209 (7:35), 4213 (8:35), 4217 (9:35), 4237 (15:35), 4241 (16:35), 4245 (17:35), 4249 (18:35)

4205 (αναχώρηση 6:35), 4209 (7:35), 4213 (8:35), 4217 (9:35), 4237 (15:35), 4241 (16:35), 4245 (17:35), 4249 (18:35) Πειραιάς – Αεροδρόμιο: 1200 (αναχώρηση Αθήνα 4:15 π.μ.), 1234 (αναχώρηση Πειραιάς 20:44)

1200 (αναχώρηση Αθήνα 4:15 π.μ.), 1234 (αναχώρηση Πειραιάς 20:44) Αεροδρόμιο – Πειραιάς 1203 (6:07), 1237 (23:07)

1203 (6:07), 1237 (23:07) Πειραιάς – Κιάτο : 1304 (7:14), 1316 (13:14), 1324 (17:14)

: 1304 (7:14), 1316 (13:14), 1324 (17:14) Κιάτο – Πειραιάς : 1309 (8:59), 1321 (14:59), 1329 (18:59)

: 1309 (8:59), 1321 (14:59), 1329 (18:59) Αθήνα – Χαλκίδα : 1546 (13:28), 1554 (17:28), 2534 (22:28)

: 1546 (13:28), 1554 (17:28), 2534 (22:28) Χαλκίδα – Αθήνα : 1531 (5:03), 1551 (15:04), 1557 (19:03)

: 1531 (5:03), 1551 (15:04), 1557 (19:03) Οινόη – Χαλκίδα: 11530 (4:40 π.μ.)

11530 (4:40 π.μ.) Χαλκίδα – Οινόη 2539​ (23:55)

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι στην Hellenic Train

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, οι εργαζόμενοι προτίθενται να ζητήσουν τη μεσολάβηση του ΟΜΕΔ, επιδιώκοντας διάλογο με την εταιρεία.

Τα αιτήματά τους είναι:

• Η άμεση πρόσληψη προσωπικού και την πλήρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών. Οι ελλείψεις ακόμα και σε νευραλγικές ειδικότητες δυσχεραίνουν την ομαλή εκτέλεση του σιδηροδρομικού έργου και δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας.

• Η τήρηση του ωραρίου εργασίας, την χορήγηση όλων των αναπαύσεων που δικαιούται το προσωπικό και την διασφάλιση αξιοπρεπών, υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας.

• Η άμεση επισκευή των εγκαταστάσεων των μηχανοστασίων που εγκυμονούν καθημερινά κινδύνους για τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων.

• Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού, καθόσον τα απαρχαιωμένα μηχανήματα αλλά και οι χώροι εργασίας εμποδίζουν την αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι οποίοι διακινδυνεύουν ακόμη και τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και αυτή του επιβατικού κοινού κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

• Η άμεση λήψη από την εταιρία όλων των απαραίτητων μέτρων για τον σωστό προγραμματισμό των δρομολογίων και τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των συστηματικών καθυστερήσεων των δρομολογίων που προκαλούν αναστάτωση και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό και θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητας, την υγείας και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στις αμαξοστοιχίες και στους σταθμούς, που έρχονται αντιμέτωποι με την αγανάκτηση του επιβατικού κοινού.

• Η προστασία των θέσεων εργασίας, την τήρηση των πειθαρχικών διαδικασιών, τον σεβασμό και την προστασία των εργαζομένων από καταχρηστικές και εξοντωτικές υπηρεσιακές αποφάσεις και την εγκατάλειψη τέτοιων σχεδιασμών.

• Η ανάκληση των άδικων απολύσεων και την επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων.

• Η άμεση παύση των συνεχών μεταβολών τόπου εργασίας και ωραρίου των εργαζομένων της νέας υπηρεσίας customer care που προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα στην υγεία, σωματική και ψυχική, και στην οικογενειακή ζωή των συναδέλφων.

• Η άμεση αποκατάσταση των συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς.

• Η άμεση επανεκπαίδευση του προσωπικού κίνησης.

• Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια, με έμφαση στην καλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, τα οποία είτε απουσιάζουν ολοκληρωτικά είτε είναι ημιτελή με αποτέλεσμα τη διακινδύνευση του προσωπικού και των επιβατών και την πρόκληση συμβάντων που δυσφημούν την εικόνα του σιδηροδρόμου και των εργαζομένων του.Αδιαπραγμάτευτο μέλημά μας είναι ένας υγιής ασφαλής και δημόσιος σιδηρόδρομος για επιβάτες και προσωπικό.

