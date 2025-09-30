Σενάριο από επιστημονική φαντασία θυμίζει η απόπειρα διάρρηξης σε βάρος ενός 85χρονου στα Λεχαινά Ηλείας, όταν άγνωστοι επιχείρησαν να βγάλουν με κλαρκ το χρηματοκιβώτιο που είχε κρύψει σε αποθήκη, προκειμένου να το διαρρήξουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/9), τρία με τέσσερα άτομα εισέβαλαν στην αποθήκη που βρίσκεται δίπλα από το σπίτι του ηλικιωμένου και επιχείρησαν να κλέψουν το χρηματοκιβώτιο, που γνώριζαν πως βρίσκεται εκεί.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5 τα ξημερώματα, με τους δράστες να μην καταφέρνουν να φέρουν εις πέρας το πρωτότυπο σχέδιό τους, καθώς βγαίνοντας από τον χώρο της αποθήκης, το κλαρκ έπεσε στην αυλή, με αποτέλεσμα να γίνουν αντιληπτοί και να αναγκαστούν να τραπούν σε φυγή.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ο ηλικιωμένος έχει πέσει και πάλι στο παρελθόν θύμα κλοπής στο σπίτι του.

Πηγή: Ilialive