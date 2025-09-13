Ο Εμμανουήλ Καραλής, κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής και ένας από τους καλύτερους του αγωνίσματος παγκοσμίως, προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο. Ο Καραλής, θεωρούμενος ο μοναδικός που μπορεί να δυσκολέψει τον ασταμάτητο Αρμάντ Ντουπλάντις, πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,55 μ. και 5,75 μ., ακολουθώντας το παράδειγμα του Σουηδού πρωταθλητή. Και οι δύο άφησαν τα 5,70 μ. ώστε να εξοικονομήσουν δυνάμεις για τη μεγάλη «μάχη» του τελικού.

Στον ίδιο προκριματικό, ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς, φαβορί για μία θέση στο βάθρο, προκρίθηκε εύκολα υπερβαίνοντας με την πρώτη προσπάθεια τα 5,40 μ., 5,55 μ., 5,70 μ. και 5,75 μ.

Advertisement

Advertisement

Αντίθετα, ο Γιάννης Ρίζος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό. Πέρασε τα 5,40 μ. στη δεύτερη προσπάθεια, αλλά απέτυχε τρεις φορές στα 5,55 μ. και αποκλείστηκε.

«Ρίξτε μου κανα ξεμάτιασμα»

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «Μανόλο» στις δηλώσεις του είπε πως θα χρειαστεί ξεμάτιασμα για να κάνει κάτι μεγάλο στον μεγάλο τελικό!

«Είναι καλό που ό,τι προγραμματίζω βγαίνει, ήταν ένας δύσκολος αγώνας, είχε μεγάλη αναμονή, στην αρχή έβρεχε. Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά και ελπίζω τη Δευτέρα να γίνει ένας καλός αγώνας. Πλέον έχω φτάσει 25 χρονών, είμαι ένας αθλητής που ξέρει να διαβάζει τους αγώνες, έχω καταφέρει να περνάω τα 6 μέτρα σε κάθε διοργάνωση. Αν το σώμα μου το νιώθω καλά, αν οι συνθήκες είναι καλά, αν νιώσω καλά τον εαυτό μου, μπορώ να κάνω ένα μεγάλο ρεκόρ, κάτι πολύ μεγάλο. Το πιστεύει η ομάδα μου, το πιστεύω κι εγώ», ανέφερε.

«Αν κάνουμε ένα καλό αγώνα τακτικής και πιέσουμε λίγο ποτέ δεν ξέρεις. Αν δώσω ό,τι έχω θα σημαίνει ότι έχω πετύχει τους στόχος μας. Θέλω να τελειώσει ο αγώνας και να μην έχω τίποτα μέσα μου. Είμαι πολύ συγκεντρωμένος δεν θέλω να λέω πολλά, θέλω να δείξω τη Δευτέρα τι μπορώ να κάνω και αν μου ρίξετε κι ένα ξεμάτιασμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο», πρόσθεσε.