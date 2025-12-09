Σε μία απόφαση- σταθμό για τον τρόπο εφαρμογής της συνεπιμέλειας τέκνων προχώρησε το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, κρίνοντας πως στην περίπτωση εναλλασσόμενης κατοικίας δεν είναι τα παιδιά που πρέπει να,,, φτιάχνουν βαλίτσες, αλλά οι γονείς.



Στο πλαίσιο εκδίκασης υπόθεσης για τη ρύθμιση της επιμέλειας ζευγαριού, που βρισκόταν εν διαστάσει, το Δικαστήριο αποφάσισε προσωρινά την από κοινού άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων από τους διάδικους γονείς (συνεπιμέλεια) μέχρι την οριστική έκδοση των δικαστικών αποφάσεων για το διαζύγιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση του γονεϊκού ρόλου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το www.taxydromos.gr με την απόφασή του αυτή το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, έκρινε πως η διατήρηση της οικογενειακής στέγης ως τόπου κατοικίας είναι για τα παιδιά και όχι για τους γονείς οι οποίοι είναι εκείνοι που στο εξής καλούνται να διαμένουν στην οικογενειακή εστία εναλλάξ και εκ περιτροπής ανά εβδομάδα προκειμένου να ασκήσουν συνεπιμέλεια.

Με την απόφασή του κατανέμει προσωρινά τη χρήση της οικογενειακής στέγης, ώστε κάθε διάδικος γονέας να μετοικεί από αυτήν τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία δεν θα έχει δικαίωμα να ασκεί την επιμέλεια, κρίνοντας με βάση το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την κρίση του δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι, πρόκειται για μία υπόθεση όπου οι γονείς είχαν οδηγηθεί σε μία μεγάλη αντιδικία ζητώντας ο καθένας αποκλειστική επιμέλεια και μετοίκηση των παιδιών στο σπίτι του άλλου.

Όπως αναφέρεται, η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο η οικογενειακή στέγη να αποτελεί πλέον μόνιμη κατοικία για τα παιδιά και όχι για τους γονείς στις από εδώ και στο εξής συζητήσεις δικαστηρίων για τη ρύθμιση των θεμάτων συνεπιμέλειας.

Στις μέχρι πρότινος δικαστικές αποφάσεις για συνεπιμέλεια τέκνων και εναλλασσόμενη διαμονή πολλά παιδιά αναγκάζονται να αλλάζουν διαρκώς την οικογενειακή τους στέγη, με τις συνεχείς μετακινήσεις να επιβαρύνουν υπέρμετρα το πρόγραμμά τους, την ομαλότητα στην καθημερινότητα και την ηρεμία.