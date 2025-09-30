Αποφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και TikToker που είχε κριθεί προφυλακιστέος καθώς στο σπίτι του είχε εντοπιστεί ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης. Η απόφαση να αφεθεί λεέυθερος ελήφθη από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Στην κατοχή του είχαν βρεθεί, επίσης, αναβολικά χάπια, φυσίγγια και ζυγαριές, καθώς και η ταυτότητα του αστυνομικού, την οποία δεν είχε παραδώσει κατά την παραίτησή του, ως όφειλε.

Ο πρώην αστυνομικός κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Aρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Στον συγκατηγορούμενό του επιρρίπτει ευθύνες

«Από τα στοιχεία της δικογραφίας, τις μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση του συγκατηγορουμένου, γίνεται σαφές πως η ποσότητα των ναρκωτικών αποδίδεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, που επιμελώς έκρυβε προσωπικά ο ίδιος και φαίνεται πως ο πρώην αστυνομικός είχε άγνοια» έχει δηλώσει ο συνήγορός του.

«Ο συγκατηγορούμενός του είχε την πλήρη κατοχή των ναρκωτικών και τα είχε κρυμμένα σε σημείο που μόνο ο ίδιος μπορούσε να έχει πρόσβαση και γνώση», πρόσθεσε και τόνισε πως ο πρώην αστυνομικός «απορρίπτει πλήρως και την κατηγορία της διακίνησης των ναρκωτικών».

Οι δηλώσεις της ΕΛΑΣ

Όπως πάντως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε το Νοέμβριο του 2024, όταν ακόμα ο 30χρονος ήταν εν ενεργεία αστυνομικός, (παραιτήθηκε αργότερα από το Σώμα), ύστερα από καταγγελίες που έγιναν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις οποίες ο τότε εν ενεργεία αστυνομικός εμπλεκόταν σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Οι καταγγελίες υποβλήθηκαν στην εποπτεύουσα Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση πιθανών αξιόποινων πράξεων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε, με την εφαρμογή και ειδικών ανακριτικών πράξεων, κατέστη δυνατή η συλλογή στοιχείων που καταδείκνυαν ότι ο τότε εν ενεργεία αστυνομικός φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες κατοχής, χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και μεγάλων χρηματικών ποσών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, για την αποφυγή εντοπισμού και καταγραφής της παράνομης δράσης του, λάμβανε μέτρα αντιπαρακολούθησης.