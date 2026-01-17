Για ένατη μέρα η 16χρονη Λόρα εξακολουθεί να παραμένει αγνοούμενη, μετά την «διαφυγή» από το σπίτι της οικογένειας στην Πάτρα. Την ίδια στιγμή, γείτονας της οικογένειας διαψεύδει τις φήμες περί αυταρχικότητας στο σπίτι, με τις αρχές να «χτενίζουν» περιοχές της Αττικής, ενώ το ενδεχόμενο να έχει εγκαταλείψει την χώρα παραμένει ορατό.

«Είναι πολύ στεναχωρημένοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κινητοποιήθηκαν αμέσως με το που αντιλήφθηκαν ότι λείπει το παιδί. Από τους γονείς κλήθηκαν οι φίλες της (Λόρας) για να μαθευτούν τα στοιχεία, όχι από την αστυνομία. Μαθεύτηκε, λοιπόν, ότι είχε πάρει το ταξί. Έδωσαν αυτήν την πληροφορία στην αστυνομία και η αστυνομία πήρε τηλέφωνο στην εταιρεία ταξί και έμαθαν ότι ήταν στην Αθήνα», είπε χαρακτηριστικά γείτονας της οικογένειας στην Πάτρα.

Advertisement

Advertisement

«Μετά οι γονείς πάλι μόνοι τους πήγαν στον φούρνο, μάλιστα είδαν ότι έχει κάμερα, πήραν τα στοιχεία του, πήγαν και σε άλλα μαγαζιά και ζήτησαν τα στοιχεία τους για να μιλήσει η αστυνομία μαζί τους. Εντωμεταξύ, από την πρώτη μέρα είχε γίνει η επαφή με το “Χαμόγελο του Παιδιού” από τους γονείς. Όλο αυτό το διάστημα ψάχνουν να βρουν στοιχεία», πρόσθεσε.

«Η μητέρα ήθελε να φύγει, να πάει στην Αθήνα από την πρώτη μέρα, αλλά η αστυνομία της το απαγόρευσε. Αυτό που ακούστηκε ότι δεν έχουν φίλους δεν ισχύει. Έχουν πάρα πολλούς φίλους και σχέσεις με ανθρώπους. Όσον αφορά το αν ήταν πιεστικός (ο πατέρας της Λόρας), δεν νομίζω ότι ήταν περισσότερο πιεστικός από έναν Έλληνα γονιό που μπορεί να φωνάξει στο παιδί του. Το παιδί μπορεί να μην έβγαινε συχνά, αλλά να μην είχε πολλές φίλες λόγω της γλώσσας και όχι επειδή δεν την άφηναν», τόνισε ο γείτονας της οικογένειας, υπεραμυνόμενος των γονέων της 16χρονης.

Σε Ελλάδα και εξωτερικό οι έρευνες για την Λόρα – Δημογλίδου: «Ήθελε να απομακρυνθεί από την χώρα»

Φυσικά, η συγκεκριμένη μαρτυρία έρχεται σε σύγκρουση με δηλώσεις των προηγούμενων ημερών, αλλά και με στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές και κάνουν λόγο για πιεστικό και αυταρχικό περιβάλλον, κυρίως από την μεριά του πατέρα. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ όπως υποστήριξε, η συμπεριφορά της 16χρονης κοπέλας δείχνει ότι ήθελε να διαφύγει στο εξωτερικό.

«Νομίζω ότι ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο οργάνωσε την φυγή της από το οικογενειακό περιβάλλον δείχνουν ότι ήθελε σίγουρα να φύγει και να μην επανέλθει. Δυστυχώς, ταυτοποιημένη παρουσία της δεν έχουμε από τις 10 Ιανουαρίου και μετά. Τότε ήταν το τελευταίο βιντεοληπτικό υλικό που αναγνωρίσαμε με ασφάλεια την συγκεκριμένη κοπέλα», ανέφερε η Κ. Δημογλίδου.

«Υπάρχουν δύο πράγματα που εξετάζουν οι αρχές: Το να έχει φύγει από την χώρα, όχι όμως με τα πραγματικά της στοιχεία, καθώς κάτι τέτοιο έχει ελεγχθεί και απ’ ότι φαίνεται δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η συμπεριφορά της κοπέλας δείχνει ότι ήθελε να απομακρυνθεί από την χώρα, ακόμη και με άλλα στοιχεία και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Υπάρχει και η εκδοχή, λόγω της δημοσιότητας, να έχει κρυφτεί κάπου και να μην εμφανίζεται για αυτόν τον λόγο», πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Περισσότερες από 600 κλήσεις στην Άμεση Δράση – Αντίδραση Μπαλάσκα

Σύμφωνα με τον Σωτήρη Μπαλάσκα, η Άμεση Δράση δέχτηκε περισσότερες από 600 κλήσεις για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, γεγονός που όπως σχολίασε οφείλεται στην μεγάλη δημοσιότητα που πήρε η συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία όμως προσθέτει μεγαλύτερο βάρος στις έρευνες των αρχών.

«Αυτό που με εκνεύρισε ήταν ο κάθε πικραμένος. “Την είδα, ήταν εδώ, ψώνισε, μπήκε στο λεωφορείο μου”. Οι κλήσεις ήταν 600 από την πρώτη μέρα. Άλλος ήθελε διασημότητα, άλλος να βγει στο γυαλί», είπε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, όπως υποστήριξε ο Σ. Μπαλάσκας, οι πληροφορίες που φτάνουν στην Άμεση Δράση ελέγχονται όλες μία προς μία, καθώς είναι αναγκαίο να διασταυρωθούν, γεγονός που δίνει μεγαλύτερο όγκο στην ήδη διεξοδική έρευνα που πραγματοποιείται από τις αστυνομικές αρχές.