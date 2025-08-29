Έναν 36χρονο, σκληρό κακοποιό, συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, καθώς από την έρευνά τους προέκυψε η συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και σε περιπτώσεις εκβιάσεων, ξυλοδαρμών και αρπαγής.

Ο 36χρονος φέρεται να ανήκει στο σκληρό πυρήνα της αποκαλούμενης «μαφίας των τσιγάρων» με αρχηγό τον περιβόητο Εντικ ή «τη φωνή», ο οποίος για να αποφύγει τη σύλληψη μένει μόνιμα στο Ντουμπάι και από εκεί, μέσω τηλεφώνου, δίνει τις εντολές στους συνεργούς του. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είναι ο άνθρωπος, που χρησιμοποιούσε τις γνώσεις του στα μαχητικά αθλήματα και απειλούσε αντιπάλους της συμμορίας, τους εξεβίαζε, ενώ δεν δίσταζε και να τους χτυπήσει.

Τα στελέχη του «Εκβιαστών» με το ένταλμα σύλληψης στα χέρια τον ακολούθησαν και στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, κατάφεραν -με τεχνική που έχουμε συνηθίσει σε κινηματογραφικές ταινίες- να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητό του και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο 36χρονος απασχόλησε για πρώτη φορά τις αρχές το 2007 για κλοπή και συνολικά έχει συλληφθεί έξι φορές για κλοπές, παράβαση τού νόμου περί ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.