Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με τη θερμοκρασία να διατηρείται κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Για σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου προβλέπονται τοπικές βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα νότια, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Αναστασία Τυράσκη.

Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα νότια θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς.

Την Τρίτη προβλέπεται άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Πιο αναλυτικά

Για την Τρίτη

Για αύριο Τρίτη, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Χαλκιδική, την Εύβοια και τοπικά στην ανατολική Στερεά αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα έως 6 και τοπικά 7.

Για την Τετάρτη

Στα ηπειρωτικά ανατολικά της Πίνδου παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο τα 4 με 5, από βόρειες διευθύνσεις.

Για την Πέμπτη

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά ενώ θα αγγίξει και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί θυελλώδεις έως 7 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι έως 7 μποφόρ στα Κύθηρα και ανατολικοί στο βόρειο Αιγαίο έως 6.

Ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα

Οι μεγάλης διάρκειας βροχές δημιούργησαν προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στη Ζάκυνθο σημειώθηκαν προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση και αρκετοί ταξιδιώτες ταλαιπωρήθηκαν μετά από ακυρώσεις πτήσεων. Ωστόσο μεταφέρθηκαν και φιλοξενήθηκαν σε διάφορα ξενοδοχεία. Παράλληλα, στον Αλικανά Ζακύνθου πλημμύρισε δρόμος, με τα νερά να μπαίνουν στην αυλή ξενοδοχείου και τους τουρίστες να ζητάνε να φύγουν. «Επιστρατεύτηκε» ένα αγροτικό αυτοκίνητο από διπλανό σπίτι και τους έβγαλε από το ξενοδοχείο.

Επίσης στην Κεφαλονιά σημειώθηκαν πολύ μικρές πτώσεις πετρών, κυρίως σε έναν – δύο δρόμους, παρά τη μεγάλη νεροποντή. Οι καθαρισμοί που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες και η ετοιμότητα στην οποία ήταν η πολιτική προστασία φάνηκε ότι είχε αποτέλεσμα.

Η ένταση της βροχόπτωσης που ξεκίνησε με το πρώτο φως της ημέρας και διήρκησε περίπου δύο ώρες, αιφνιδίασε τους κατοίκους των νοτίων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου. Κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές, στο σύνολο του Δήμου Βιάννου και στην ακτογραμμή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων η ένταση ήταν τέτοια που μετέβαλε δρόμους σε χείμαρρους, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές πέρα από προσωρινά ζητήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει όλη τη χώρα από τα μέσα της εβδομάδας με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές καταιγίδες και τις βροχοπτώσεις.

Η επιδείνωση του καιρού θα είναι πιο αισθητή από την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν το σύστημα θα επεκταθεί σε όλη την επικράτεια, προκαλώντας εκτεταμένες βροχές και τοπικά έντονα φαινόμενα.

Οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, σε λιγότερο από 24 ώρες έβρεξε στη Ζάκυνθο 95 χιλιοστά, στον Πύργο 85, στην Ανδρίτσαινα και στην Ωλένη Ηλείας 64.