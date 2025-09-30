H αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μίας 40χρονης η οποία εντοπίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες να οδηγεί αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης της Αττικής Οδού, ενώ της είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για την ίδια παράβαση.

Η σύλληψη έγινε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30/9) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, η 40χρονη είχε τελέσει την ίδια παράβαση πριν από τέσσερις ημέρες, για την οποία της είχε επιβληθεί από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας διοικητικό πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για 40 ημέρες.

Για την υποτροπή της, της επιβλήθηκε νέο πρόστιμο 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 18 μήνες.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ο νέος ΚΟΚ σχετικά με την υποτροπή.