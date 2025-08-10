Αύριο στη μία το μεσημέρι, από το Α’ Νεκροταφείο, θα γίνει ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Λένα Σαμαρά.
Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Αντώνη Σαμαρά:
«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00».
Η επιθυμία της οικογένειας
Ανακοίνωση με την οποία ζητά, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.
Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :
- το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)
IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
- η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
- το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».