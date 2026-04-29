Στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου είχε παρευρεθεί ο 89χρονος που έκανε τις ένοπλες επιθέσεις στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 02:39 του βίντεο

Advertisement

Advertisement

Όταν πέθανε πριν από τρία χρόνια είχε πάει στην κηδεία του και μάλιστα είχε κάνει δηλώσεις στα κανάλια.

Όπως φαίνεται σε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 ο 89χρονος κρατάει μια εικόνα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και αναφέρεται στον θάνατό του.

«Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η ημέρα σήμερα να είναι συννεφιασμένη και όχι λιακάδα» έλεγε στις δηλώσεις του από την κηδεία του τέως που είχε γίνει στο Τατόι.