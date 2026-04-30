Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 89χρονος που κατηγορείται για την επίθεση στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως.

Ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος επανέλαβε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι είχε σχεδιάσει την επίθεσή του εδώ και μήνες.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα αποφάσισα να πάω», ανέφερε.

Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο Αθηνών: Το κατηγορητήριο



Σε βάρος του 89χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο. Ακόμη ο 84χρονος διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος για κατ’ εξακολούθηση παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Η κατάθεση του αστυνομικού

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η κατάθεση του αστυνομικού Χαράλαμπου Τσιτσικά, ο οποίος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την επιχείρηση σύλληψης στην Πάτρα. Ο αστυνομικός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπήρχε η πληροφορία ότι ο δράστης θα κινείτο στην πόλη της Πάτρας και ότι πιθανόν να προσπαθούσε να φύγει προς Ιταλία. Δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο από το ξενοδοχείο όπου ζήτησε διαμονή, στο οποίο μας είπαν ότι ταιριάζει η περιγραφή με τον άνδρα που αναζητείτο. Αφού έγινε έλεγχος, μπήκα με πολιτικά παριστάνοντας τον πελάτη».

Περιγράφοντας τις κινήσεις του μέσα στο ξενοδοχείο, ο κ. Τσιτσικάς σημείωσε: «Ζήτησα ένα δωμάτιο, μου είπαν ότι δεν έχει και τότε ζήτησα ένα καφέ για να κερδίσω χρόνο. Όταν μπήκα όμως και αφού κοίταξα περιμετρικά, δεν αντιλήφθηκα την παρουσία του, οπότε είπα την ιδιότητά μου στους εργαζομένους που μου είπαν ότι ο άνδρας ήταν στον ημιώροφο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο μαθητές και κόσμο, κρίναμε ότι ήταν πιο σωστό να μην αλλάξουμε επίπεδο και να περιμένουμε στο λόμπι που είχε ορατότητα».

Για τη στιγμή που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον 89χρονο, ο αστυνομικός δήλωσε: «Όταν κατέβηκε από τον ημιώροφο, μίλησε με έναν υπάλληλο, μου γύρισε την πλάτη και τότε μου δόθηκε η ευκαιρία να τον ακινητοποιήσω. Εκείνη την ώρα ήταν συνεργάσιμος και μου είπε “θα με δείξουν όλα τα κανάλια”. Εκείνο που μας εντυπωσίασε ήταν ότι στον σωματικό έλεγχο είχε μια υπηρεσιακή θήκη μασχάλης από αυτή που φοράνε αστυνομικοί, με ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο και στην τσέπη είχε άλλες σφαίρες. Μας έδειξε, δηλαδή, έναν άνθρωπο άριστο γνώστη των όπλων παρά την ηλικία του».

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή του, ο κ. Τσιτσικάς υπογράμμισε την επικινδυνότητα της κατάστασης: «Φορούσε μια καμπαρτίνα και είχε τα χέρια του στις τσέπες και εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε τι είχε μέσα, εκτιμώντας ότι υπήρχε κίνδυνος εκπυρσοκρότησης μέσα σε ένα ξενοδοχείο γεμάτο κόσμο. Μετά τη σύλληψη ήταν ήρεμος και ψέλλισε κάποιες κουβέντες για συνταξιοδοτικά παράπονα που είχε».