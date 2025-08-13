Παρέμβαση μέσω κοινωνικών δικτύων καταδικάζοντας τα επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης έκανε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος.

Ο ίδιος χαρακτήρισε θλιβερό το γεγονός, απορώντας για τους διαδηλωτές που στρέφονται κατά της τοπικής κοινωνίας, η οποία επωφελείται από την αποβίβαση χιλιάδων επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλοια.

Advertisement

Advertisement

Χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Είναι πραγματικά θλιβερό το φαινόμενο που καταγράφηκε σήμερα στην πόλη μας με μια χούφτα ακραίων και περιθωριακών στοιχείων να προκαλούν εντάσεις και επεισόδια επιχειρώντας να εμποδίσουν την άφιξη στην πόλη μας επιβατών κρουαζιερόπλοιου γιατί είναι Ισραηλινοί!

Παραμένει ακατανόητο πως άνθρωποι που ζουν σε αυτή την πόλη είτε για ιδεοληψίες είτε για κομματικές σκοπιμότητες στρέφονται ουσιαστικά κατά της τοπικής κοινωνίας και των συμπολιτών μας προκαλώντας ζημίες στον τουρισμό, την οικονομία, την τοπική μας ανάπτυξη και παραμένουν χωρίς συνέπειες για τις πράξεις τους.

Επιτέλους ας συνειδητοποιήσουν όλοι ότι ενέργειες που βλάπτουν και τα εθνικά μας συμφέροντα, κυρίως αυτά, δεν επιτρέπεται να αποτελούν εργαλεία άσκησης μικροπολιτικής και δήθεν επαναστατικότητας. Αρκετά έχουμε πληγεί και ως πόλη από μισαλλόδοξες και ακραίες συμπεριφορές δήθεν ακτιβιστών.

Όπως παγκοσμίως συμβαίνει, οι λαοί, οι απλοί άνθρωποι είναι τα θύματα πολέμων, συγκρούσεων, άθλιων πρακτικών που εφαρμόζουν πολιτικοί για να ικανοποιήσουν ποικίλα συμφέροντά τους

Προς αυτούς τους πολιτικούς ας στραφεί η οργή μας και όχι προς τους απλούς ανθρώπους Αλλιώς εκόντες άκοντες παίζουμε τα παιχνίδια τους».

ΠΗΓΗ: Ταχυδρόμος