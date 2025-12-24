Την ώρα που οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους για τους εκδρομείς, εντέχνως τους παρουσιάζουν ως υπαίτιους για τα μποτιλιαρίσματα στις εθνικές οδούς.

Ο δρόμος στην αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας άνοιξε το βράδυ της Τρίτης (23/12/25) μετά από συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας. Ωστόσο γύρω στις 12 ο δρόμος έκλεισε επί τρίωρο, προκειμένου να μπουν τσιμεντένια στηθαία δεξιά του δρόμου. Άγνωστο ποιος έλαβε την απόφαση.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας μίλησε στη Huffpost. Oπως μας είπε στη γέφυρα της Νίκαιας, όπου ενώ οι αγρότες έχουν ανοίξει διάπλατα την εθνική οδό, εμφανίστηκαν ξαφνικά συνεργεία με γερανοφόρα οχήματα και έκλεισαν λωρίδα εν ώρα αιχμής, για να βάλουν… τσιμεντένια στηθαία. Επί τέσσερις ώρες τελούσαν τα έργα δήθεν για την ασφάλεια των Ι.Χ με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος στην κυκλοφορία με νέες εκτροπές.

Ηταν μια κίνηση που οι αγρότες υποστηρίζουν ότι έγινε αιφνιδιαστικά με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα ταλαιπωρία των οδηγών και μάλιστα την ώρα που οι εκδρομείς βρίσκονται στους δρόμους, για να φτάσουν στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους.

Ανάσχεση στην Υλίκη λόγω καθίζησης

Επιπλέον, ταξιδιώτες που περνούσαν από τα μπλόκα, έρχονταν αντιμέτωποι με μεγάλο μποτιλιάρισμα στο Κάστρο Βοιωτίας καθώς γίνονταν έργα στη γέφυρα της Υλίκης λόγω καθίζησης του εδάφους.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του MEGA, Βασίλης Βρυώνης, οι οδηγοί που ξεκινούν σήμερα (24/12) από την Αθήνα βλέπουν μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με χθες καθώς δεν υπάρχει πια ο φραγμός στον κόμβο της Ριτσώνας, και οι οδηγοί κινούνται άνετα από το μπλόκο της Θήβας και μάλιστα με αρκετά μεγάλες ταχύτητες. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε ο ρεπόρτερ, όταν περάσουν τα διόδια της Θήβας οι ταχύτητες μειώνονται λόγω των έργων που γίνονται εξαιτίας της καθίζησης της γέφυρας του ποταμού Κηφισού στο ύψος της Υλίκης.

Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Συνεργάζονται με την Τροχαία οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα

Σημαντικά βελτιωμένη εμφανίζεται σήμερα η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο, σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, μετά τις συνεννοήσεις που προηγήθηκαν για την αποσυμφόρηση σημείων όπου είχαν στηθεί αγροτικά μπλόκα.

Σημειώνεται πως η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων είναι σε πλήρη εξέλιξη τα τελευταία 24ωρα, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες λόγω και των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης (23/12/25) έως 6 το πρωί της Τετάρτης (24/12/25) έφυγαν από την Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου 33.851 οχήματα, ενώ από Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας 31.884. Το αντίστοιχο διάστημα το 2025 είχαν αποχωρήσει 40.768 οχήματα από την Αθηνών – Κορίνθου και 39.244 από την Αθηνών – Λαμίας.

Σε μία λωρίδα κυκλοφορίας γινόταν η κίνηση των οχημάτων νωρίς το πρωί στο Σχηματάρι για απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, αφαιρέθηκαν οι κώνοι και δόθηκε στην κυκλοφορία και η δεύτερη λωρίδα.

«Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με χθες που είδαμε αρκετό κόσμο να ταλαιπωρείται καθώς καθυστέρησαν αρκετά να μας δώσουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας όπως είχαμε ζητήσει, τις προηγούμενες ημέρες στα μπλόκα που βρίσκονται στην Φθιώτιδα, Βοιωτία», είπε η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Δύο λωρίδες κυκλοφορίας άνοιξαν οι αγρότες από χθες (23/12/25) το μεσημέρι στα Μάλγαρα, σημείο που ήταν κλειστό για 22 ημέρες.

Οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο στην Περιμετρική Οδό Πατρών, όπου τις ώρες αιχμής παρατηρείται αυξημένη κίνηση.

Μετά από συνεννόηση με την Τροχαία, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας αποφάσισαν το άνοιγμα της περιμετρικής στον κόμβο της Εγλυκάδας μέχρι και της Παρασκευή.

Ο κόμβος της Θουρίας στον αυτοκινητόδρομο Μορέας, είναι κλειστός για ένατη ημέρα.

Και από τις δυο λωρίδες η κυκλοφορία στο Κάστρο Βοιωτίας προς Λαμία

Ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις γίνεται πλέον η κυκλοφορία στο Κάστρο Βοιωτίας, στην Αθηνών – Λαμίας, καθώς έχουν παραχωρηθεί δύο λωρίδες προς Λαμία, εκεί όπου χθες (23/12/25) η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Οι αγρότες, όπως και στο μπλόκο Θήβας, έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην άκρη του οδοστρώματος, δίνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Λαμία και μία προς Αθήνα, γεγονός που επιτρέπει την συνεχή και απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων για Λαμία.

Ανοιχτός ο δρόμος στα Μάλγαρα

Ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων και στα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα, καθώς έχουν δοθεί δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) είχαν περάσει 12.000 αυτοκίνητα στο ρεύμα για Αθήνα, ενώ αντίστοιχα πέρσι είχαμε 1.000 οχήματα παραπάνω.

Τα διόδια των Μαλγάρων θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, ενώ από το Σάββατο πρόθεση των αγροτών είναι να ξανακλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, να σφραγιστεί δηλαδή η εθνική οδός στο ύψος των Μαλγάρων.

