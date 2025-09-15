Επίθεση από λύκο δέχθηκε ένα κοριτσάκι 5 χρονών στην παραλία Αγίου Νικολάου Σιθωνίας Χαλκιδικής, σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η τουρίστρια από την Σερβία στις Αρχές, το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν τις 8:00 ώρα το πρωί της Παρασκευής (12/9). Το παιδί έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, όταν το άγριο ζώο του επιτέθηκε από πίσω.

Ο λύκος φέρεται να κατάφερε δαγκώματα και εκδορές στην πλάτη του κοριτσιού. Χάρη στην επέμβαση της μητέρας της μικρής, καθώς και ενός ακόμη ατόμου, ο οποίος επιτέθηκε στο ζώο με πέτρες, αυτό άφησε το παιδί και απομακρύνθηκε.

Το κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής και εν συνεχεία στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, δίχως να κινδυνεύει η υγεία του.

Ο Ιάσων Μπάντιος, εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την ύπαρξη λύκων και τσακαλιών στην περιοχή. «Υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή. Έχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου».