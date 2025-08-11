Δυσάρεστη εξέλιξη είχε το μπάνιο στη Χαλκιδική για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος έπεσε θύμα κλοπής.

Ο Ρώσος ποδοσφαιριστής του «δικέφαλου του Βορρά» πήγε χθες (10/8) σε παραλία της Χαλκιδικής και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Καλλικράτεια, προκειμένου να απολαύσει το μπάνιο του.

Τότε άγνωστοι άδραξαν την ευκαιρία και διέρρηξαν το αυτοκίνητό του που ήταν παρκαρισμένο σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης στην παραλία «Μυκονιάτικα». Το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή δεν είχε διακριτικά και ήταν ενοικιαζόμενο.

Ο σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός στον αγώνα της Πέμπτης (7/8) κόντρα στη Βόλφσμπεργκ στην Τούμπα, διαπίστωσε τη διάρρηξη κατά την επιστροφή του στο αυτοκίνητο και μετέβη στο Α.Τ. Νέας Καλλικράτειας, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες απέσπασαν μία τσάντα με 200 ευρώ, καθώς και έγγραφα που είχε μέσα στο αυτοκίνητο ο 27χρονος αθλητής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ