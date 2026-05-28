Συναγερμός σήμανε στο Κολυμπάρι Χανίων, καθώς οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν έναν μαχαιρωμένο 30χρονο μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

30χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος στα Χανιά

Ο νεαρός άνδρας έφερε σοβαρό τραύμα στο θώρακα, με το μαχαίρι να φέρεται να έχει πλήξει την καρδιά του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε άμεση χειρουργική επέμβαση από θωρακοχειρουργούς και παραμένει νοσηλευόμενος σε σταθερή κατάσταση.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε τραυματισμένος ο άνδρας, διεξάγοντας έρευνα ενώ η κατάθεση του τραυματία, μόλις το επιτρέψει η υγεία του, αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση. Η Ασφάλεια Χανίων έχει προχωρήσει σε προσαγωγές υπόπτων.