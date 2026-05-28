Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Χανιά όταν νεαρός έκλεψε Φιλανδή τουρίστρια ενώ εκείνη είχε πέσει στο δρόμο, στο παλιό λιμάνι των Χανίων, στην πλατεία σιντριβανιού.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο νεαρός πλησίασε τη γυναίκα που βρισκόταν πεσμένη και της αφαίρεσε την τσάντα της που είχε μέσα 150 ευρώ και το κινητό της τηλέφωνο. Μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο αναγνώρισε τον άντρα ο οποίος συνελήφθη αμέσως από τις αρχές.

Ο ίδιος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ, ενώ κατά την απολογία του στο δικαστήριο αρνήθηκε τις κατηγορίες.