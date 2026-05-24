Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του 3,5 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Πακιστανού άνδρα που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού και μέχρι πρότινος αναζητούνταν.

Ο συλληφθείς αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων μαζί με τη μητέρα των παιδιών, η οποία είχε ήδη συλληφθεί από την πρώτη στιγμή μετά την κατάρρευση της μικρής. Σε βάρος και των δύο έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν σε βάθος τις έρευνες για το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, ενώ στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της ίδιας οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η μητέρα φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς ότι τα δύο παιδιά κατέληξαν κατά τη διάρκεια του θηλασμού, ισχυρισμοί που εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι το 3,5 ετών κοριτσάκι είχε αρχικά μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου και παραμένει διασωληνωμένο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.