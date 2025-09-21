Τηλεφώνημα για πιθανή τοποθέτηση βόμβας προκάλεσε συναγερμό, την Κυριακή (21/9), στο λιμάνι της Χίου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ο απόπλους του φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου »Θαλασσίτης», με σημαία Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επιβάτες και τα οχήματα αποβιβάστηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος για να συνδράμουν στις διαδικασίες ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι το πλοίο «Θαλασσίτης» εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, όταν το τηλεφώνημα για βόμβα οδήγησε στη λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας κατά τον κατάπλου του στη Χίο. Το πλοίο μετέφερε συνολικά 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 διαξονικό όχημα.

Οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν σε εσωτερικό έλεγχο του πλοίου ενώ, προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως αν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο απόπλους θα πραγματοποιηθεί όταν δοθεί το «πράσινο φως» από τις Αρχές.