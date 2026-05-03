Ένα σοκαριστικό περιστατικό αποκαλύφθηκε στη Χίο, όταν ο γιος μιας ηλικιωμένης τοποθέτησε κρυφή κάμερα στο σπίτι, υποψιαζόμενος ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πράγματι, οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, καθώς διαπίστωσε ότι η μητέρα του κακοποιήθηκε από την 67χρονη βοηθό.

Πιο συγκεκριμένα, την 84χρονη που πάσχει από άνοια, φρόντιζε μια 67χρονη με καταγωγή από τη Βουλγαρία, η οποία όπως προέκυψε την κακομεταχειριζόταν, της φώναζε, την έβριζε και την χτυπούσε άσχημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιος της 84χρονης στον «Πολίτη», η οικογένεια είχε αναζητήσει άτομο για τη συνεχή επίβλεψή της, λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Τις τεέυταίες ώρες πήρε το φως της δημοσιότητας ένα σοκαριστικό βίντεο από την κακοποίηση που υπέστη η ηλικιωμένη. Τα πλάνα είναι «γροθιά» στο στομάχι, με την 84χρονη να είναι ανήμπορη και ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, ενώ η 67χρονη φώναζε επειδή η ηλικιωμένη της έλεγε ότι πονάει και πως θέλει βοήθεια.

Η 84χρονη σε άλλο σημείο του βίντεο, ξεσπά σε κλάματα και η βοηθός την φαίνεται να την κοροϊδεύει, ενώ αφού την κατηγόρησε, έφυγε για λίγα δευτερόλεπτα από το δωμάτιο. Αφού επέστρεψε μέσα σε δύο λεπτά χτύπησε δύο φορές την γυναίκα. Οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετήσει οι συγγενείς της ηλικιωμένης είναι αποκαλυπτικές.

«Γιατί με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα»

«Με χτύπησες, πονάει η κοιλιά μου. Γιατί με χτυπάς, δεν έκανα και τίποτα», λέει χαρακτηριστικά η ηλικιωμένη στην βοηθό της η οποία την ταρακουνάει και την χτυπάει. Οι συγγενείς της 84χρονης άρχισαν να υποψιάζονται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς τη γνώση τους και χωρίς ιατρική συνταγή.

Υπό το βάρος αυτών των υποψιών και επιδιώκοντας να εξακριβώσει τι ακριβώς λάμβανε χώρα όσο απουσίαζε από το σπίτι, ο γιος της ηλικιωμένης αποφάσισε να εγκαταστήσει κρυφή κάμερα. Όπως ανέφερε ο γιος, η συσκευή τοποθετήθηκε στις 30 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία η 67χρονη απουσίαζε λόγω ρεπό. Η επιλογή αυτή, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, υπήρξε καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Μετά την παρακολούθηση του υλικού, η οικογένεια αντέδρασε άμεσα. Ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη της 67χρονης, ενώ στη συνέχεια διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική γνωμάτευση, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης, ενισχύοντας τόσο την καταγγελία όσο και το οπτικοακουστικό υλικό που διέθετε η οικογένεια. Η γυναίκα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη.