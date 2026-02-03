Θύμα απάτης έπεσε μια 70χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία επιτήδειοι αφαίρεσαν 450 λίρες Αγγλίας και κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνολική λεία να εκτιμάται σε περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της στο Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας – Χορτιάτη, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα λόγων ασφαλείας, την έπεισαν να αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της χρυσαφικά και κοσμήματα.

Η γυναίκα παρέδωσε 450 λίρες Αγγλίας, που αποτελούσαν αποθεματικό χρυσού υψηλής αξίας, καθώς και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Οι δράστες άρπαξαν τα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή.

Για την υπόθεση η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων. Πρόκειται για ανδρόγυνο, ηλικίας 40 και 36 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας 25χρονος συνεργός, ο οποίος αναζητείται.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό του τρίτου εμπλεκόμενου όσο και για την ανεύρεση των κλοπιμαίων, που μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί.