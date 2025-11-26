Με απόφαση του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Λάρισας, που δημοσιεύθηκε χθες (25/11), ορίζεται για πρώτη φορά ανώτατος αριθμός 45 θέσεων για το κοινό στη δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της μοιραίας εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη. Η απόφαση θα εφαρμοστεί στην επόμενη συνεδρίαση, η οποία έχει προσδιοριστεί για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η είσοδος στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας θα επιτρέπεται «αδιακρίτως στον καθένα» μέχρι τη συμπλήρωση των 45 διαθέσιμων θέσεων, πέραν των διαδίκων, των νομίμως διορισμένων συνηγόρων και των εκπροσώπων του Τύπου. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 329 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο του δικαστηρίου να περιορίζει τον αριθμό των ακροατών σε δίκες που αναμένεται να προσελκύσουν αυξημένο ενδιαφέρον, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Advertisement

Advertisement

Η ανάγκη για τον περιορισμό προέκυψε μετά τις προηγούμενες δικασίμους, όπου η παρουσία συγγενών των θυμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων και πολιτών είχε γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα, με αρκετούς να παραμένουν όρθιοι καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας –εκείνη του Εφετείου με περίπου 112 θέσεις– έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς, ο χώρος κρίθηκε ανεπαρκής για τις ανάγκες της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Στο εδώλιο βρίσκονται δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar Security, κατηγορούμενοι –μεταξύ άλλων– για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, απείθεια και ηθική αυτουργία στα παραπάνω αδικήματα. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι δεν παρέδωσαν στον εφέτη ανακριτή το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, απ’ όπου είχε ξεκινήσει το δρομολόγιο της μοιραίας αμαξοστοιχίας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Μετά από σειρά συνεδριάσεων που επικεντρώθηκαν σε διαδικαστικά ζητήματα, η ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων.

Πηγή: dikastiko.gr