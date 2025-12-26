«Το μόνο που έχει να χωρίσει αυτή η οικογένεια είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο» είπε στο ΕΡΤnews ο δικηγόρος της συζύγου του Άρη Μουγκοπέτρου, Κώστας Παπαναστασίου, αποκαλύπτοντας ότι ο χωρισμός για το ζευγάρι που έχει δύο παιδιά επήλθε στις 15 Δεκεμβρίου.

Στο μεταξύ στα δικαστήρια της Τρίπολης μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο μουσικός, μετά τη σύλληψή του το Σάββατο.

Ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση εδώ και περίπου δέκα ημέρες, διατηρώντας καθημερινή επαφή με τα παιδιά του. Όπως είπε ο συνήγορός της, η μητέρα επέλεξε να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα των παιδιών, επιτρέποντας στον πατέρα να τα επισκέπτεται κατόπιν συνεννόησης στο σπίτι.

Αναφερόμενος στο περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, περιέγραψε ότι ο μουσικός εισήλθε στο σπίτι συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά. «Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως είπε η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο», σημειώνοντας πως την τελική κρίση για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης θα την έχει ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκάλυψε, στη σύζυγο του μουσικού έχει ήδη χορηγηθεί panic button, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο. «Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να χωρίσει αυτή την οικογένεια», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή επιχειρήθηκε εξωδικαστική λύση και διαμεσολάβηση, ακόμη και με συγγενικά πρόσωπα του μουσικού.