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Ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος εξομολογήθηκε πως ενώ ψυχολογικά είναι πολύ καλά, σωματικά νιώθει ράκος, ενώ ανέλυσε και τη καινούργια φιλοσοφία του για τους άντρες άνω των 50.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», είπε αρχικά «θα σας πω την καινούργια μου φιλοσοφία για τον άντρα άνω των 50, τη σκεφτόμουν στον δρόμο. Ο άντρας άνω των 50 αν δεν μπορεί να αλλάξει μηχανή, βγάζει προβλήματα.

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Εγώ είμαι σε φάση τώρα που βγάζω διάφορα προβλήματα και δε μου αρέσει καθόλου. Ψυχολογικά είμαι εξαιρετικά, σωματικά είμαι ένα ράκος. Δεν είμαι καθόλου fit. Έπαθα ζάχαρο, είπα να κάνω δίαιτα. Έχασα τα κιλά, παρέμεινε το ζάχαρο, αλλά πεινάω μόνιμα.

Ξέρεις τι είναι να είσαι όλη μέρα μέσα στο φαγητό, να μυρίζεις ψητά, λαχανικά, γλυκά και να μη μπορείς να ακουμπήσεις τίποτα; Τι να το κάνεις; Αλήθεια είναι αυτό που λένε για τους σεφ ότι επειδή είναι όλη μέρα μέσα στο φαγητό μετά το ρίχνουν στα junk food. Τρελαινόμαστε οι περισσότεροι. Η νέα γενιά είναι πολύ αδύνατα όλα τα παιδιά, δε μπορώ να το καταλάβω αυτό» είπε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Όταν ξεκίνησα τη δίαιτα έλεγε ότι θα κοιμηθώ να μην πεινάω, τώρα ξυπνάω στον ύπνο μου γιατί πεινάω. Δε μπορώ να το ρυθμίσω αυτό. Αγαπώ το φαγητό, αγαπώ να το τρώω. Τα κιλά τα έχασα με δυσκολία. Δυο χρόνια ταλαιπωρία.