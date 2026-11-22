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Ο μάγειρας τόνισε ότι διατηρούσε ευγενική σχέση με τη Βέφα Αλεξιάδου, παρά την αρχική της ενόχληση για την τηλεοπτική του παρουσία.

Αναφορικά με τα οικονομικά του, αποκάλυψε ότι δαπάνησε σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση της σοβαρής ασθένειας της πρώτης συζύγου του.

Τέλος, περιέγραψε μια κρίσιμη περιπέτεια υγείας που βίωσε στο παρελθόν, κατά την οποία χρειάστηκε άμεση ιατρική βοήθεια λόγω της εξαιρετικά επιβαρυμένης κατάστασής του.

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Ο Ηλίας Μαμαλάκης έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή For You και μίλησε για τις σχέσεις του με τη Βέφα Αλεξιάδου, μία σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε, τα φλερτ αλλά και τα οικονομικά του.

Όπως δήλωσε ο αγαπημένος μάγειρας, η τηλεοπτική του καριέρα ξεκίνησε χωρίς να την αναζητήσει ο ίδιος και απέκτησε φήμη αυστηρού, ενώ δεν υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των τηλεοπτικών μαγείρων εκείνης της εποχής.

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Τι είπε για τη Βέφα Αλεξιάδου

«Ακόμα και με την κυρία Βέφα (Αλεξιάδου), που τότε είχε ενοχληθεί λίγο από την παρουσία μου, μιλάγαμε ευγενικά ο ένας στον άλλο. Στο τέλος εγω την θαύμασα και στενοχωρήθηκα που έμεινε μόνη, δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε ακόμα για τη ζωή του αλλά και για τα οικονομικά του.

Ο γνωστός μάγειρας αποκάλυψε ότι οι τηλεοπτικές του συνεργασίες τού απέφεραν σημαντικές αμοιβές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων χρειάστηκε να διατεθεί για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά δαπανηρής ασθένειας της πρώτης συζύγου του, Στέλλας, την οποία έχασε το 2010.

«Έβγαλα πολύ καλά χρήματα. Το 2010 έχασα την πρώτη μου σύζυγο, τη Στέλλα. Η αρρώστια της ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. Εκεί πολλά χρήματα φύγανε, όχι όλα, αλλά στη συνέχεια, όταν βγήκα από την τηλεόραση και συνέχισα να γράφω βιβλία, ό,τι είχε μείνει ήταν μια μικρή βοήθεια στην καθημερινότητα. Βέβαια, τα χρήματα τελειώνουν» είπε χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα υγείας

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ηλίας Μαμαλάκης μίλησε εκτός των άλλων και για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε περάσει στο παρελθόν, στην Κύπρο.

Όπως περιέγραψε, η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί τόσο, ώστε φοβήθηκε ότι θα πέθαινε. Μάλιστα, ήταν τόσο αδύναμος , που δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί για να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του.

«Πέρασα μια περιπέτεια υγείας που πίστεψα ότι δε θα τα καταφέρω…Ήμουν στην Κύπρο, πήρα τηλέφωνο έναν φίλο μου και του είπα ότι πεθαίνω, έστειλε το 166, δε μπορούσα να σηκωθώ να του ανοίξω την πόρτα του δωματίου, και την άνοιξαν από το ξενοδοχείο» εξομολογήθηκε.