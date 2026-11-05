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Η διοίκηση του εστιατορίου είχε εκφράσει παράπονα για τη συμπεριφορά, τη χρήση υβριστικής γλώσσας και τη συνολική στάση του εργαζομένου στον χώρο εργασίας.

Ο σεφ προσέφυγε στην Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας υποστηρίζοντας την άδικη απόλυσή του, ωστόσο η προσφυγή του απορρίφθηκε καθώς κατατέθηκε εκπρόθεσμα.

Μετά την απομάκρυνσή του, το εστιατόριο διέκοψε τη διαδικασία χορηγίας βίζας που θα επέτρεπε στον σεφ να αποκτήσει καθεστώς μόνιμου κατοίκου.

Ο εργαζόμενος απασχολείται πλέον σε άλλο εστιατόριο της πόλης, το οποίο δεν περιλαμβάνει τον επίμαχο συνδυασμό υλικών στο μενού του.

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Έναν μάλλον ασυνήθιστο λόγο απόλυσης επικαλέστηκε εστιατόριο στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, καθώς Ιταλός σεφ έχασε τη δουλειά του επειδή αρνήθηκε να παρασκευάσει πίτσα με ζαμπόν και ανανά, θεωρώντας ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός προσβάλλει την ιταλική του κουλτούρα, σύμφωνα με το BBC.

Ο Νταβίντε Ταμπουρέλα απολύθηκε τον Μάιο από το εστιατόριο La Costa, το οποίο έκτοτε έχει κλείσει. Η απόφαση ήρθε περίπου δύο εβδομάδες μετά από συνάντηση με τη διοίκηση, κατά την οποία είχαν τεθεί ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά και τη συνεργασία του στον χώρο εργασίας.

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Μεταξύ των παραπόνων ήταν και η άρνησή του να ετοιμάσει πίτσες με ζαμπόν και ανανά για τους καλεσμένους μιας εκδήλωσης. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να ακολουθεί οδηγίες της διοίκησης όταν αυτές θεωρούσε ότι προσέβαλλαν την κουλτούρα του.

Απολύθηκε Ιταλός σεφ επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα – Πηγή: iSTOCK

Η προσφυγή στην αυστραλιανή Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων

Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν ο σεφ προσέφυγε στην αυστραλιανή Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας (Fair Work Commission), υποστηρίζοντας ότι απολύθηκε άδικα.

Στην απόφαση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, η Επιτροπή σημείωσε ότι ο Ταμπουρέλα αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ανανά στις πίτσες επειδή, όπως αναφέρθηκε, «θεωρεί ότι, ως Ιταλός, η τοποθέτηση ανανά στην πίτσα αποτελεί προσβολή για την κουλτούρα του».

Μάλιστα, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εκφράσει αυτή τη διαφωνία. Σύμφωνα με την απόφαση, είχε αρνηθεί άλλες δύο φορές μέσα στα προηγούμενα τέσσερα χρόνια να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο φρούτο, ζητώντας μάλιστα από τον εργοδότη του να ενημερωθεί για το πόσο σημαντικό είναι για τους Ιταλούς να μην προσθέτουν ανανά στην πίτσα.

Ωστόσο, η διοίκηση είχε διατυπώσει και άλλα παράπονα, που αφορούσαν τη χρήση υβριστικής γλώσσας, τον τρόπο επικοινωνίας του και την αυξανόμενη ένταση στον εργασιακό χώρο. Τον Απρίλιο, μάλιστα, ο σεφ είχε υποστεί κάταγμα στα οστά του δεξιού χεριού του, όταν χτύπησε μεταλλική κουπαστή.

Η προσφυγή του απορρίφθηκε, καθώς είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα. Παράλληλα, μετά την απόλυσή του, το εστιατόριο διέκοψε τη διαδικασία χορηγίας βίζας που θα μπορούσε να του επιτρέψει να αποκτήσει καθεστώς μόνιμου κατοίκου στην Αυστραλία.

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Η Αυστραλία, η πρωτεύουσα του ανανά και η απάντηση του εστιατορίου

Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα διάσταση λόγω της περιοχής όπου εκτυλίχθηκε. Το Κουίνσλαντ, όπου βρίσκεται το Μπρίσμπεϊν, θεωρείται η «καρδιά» της παραγωγής ανανά στην Αυστραλία, καθώς εκεί καλλιεργείται εμπορικά το σύνολο σχεδόν της εγχώριας παραγωγής.

Στην περιοχή Sunshine Coast, μάλιστα, ένα από τα γνωστά αξιοθέατα είναι το The Big Pineapple, ένα τεράστιο ομοίωμα ανανά ύψους 16 μέτρων, το οποίο αποτελεί τοπικό σημείο αναφοράς.

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Ο διευθύνων σύμβουλος του εστιατορίου, Έλιοτ Ίνγκραμ, δήλωσε στην Daily Mail ότι «η ιστορία έχει περισσότερες διαστάσεις από ένα απλό υλικό στην πίτσα».

Από την πλευρά του, ο Ταμπουρέλα περιγράφει στο προφίλ του στο LinkedIn την επαγγελματική του πορεία ως προσανατολισμένη στην ποιότητα του φαγητού και στη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης. Μάλιστα, τρεις μήνες πριν από την υπόθεση είχε δημοσιεύσει μια επιστολή προς τους σεφ με θέμα τον σεβασμό στα υλικά.

Σύμφωνα με το BBC, ο σεφ εργάζεται πλέον σε άλλο εστιατόριο του Μπρίσμπεϊν, στο μενού του οποίου δεν περιλαμβάνεται πίτσα με ανανά.

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(Με πληροφορίες από BBC)