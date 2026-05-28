Ο Δημήτρης Σταρόβας, καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, μίλησε στη Φαίη Σκορδά για τη δύσκολη περιπέτεια της υγείας του. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο καλλιτέχνης δέχτηκε μεγάλη ψυχολογική και οικονομική στήριξη από τους φίλους του, ενώ δήλωσε συγκινημένος από την αγάπη που έλαβε από τον κόσμο.

Η αποκάλυψη για την περίοδο που ήταν στο νοσοκομείο

Ο ίδιος τόνισε ότι οι άνθρωποι που γνώρισε μέσα από τη δουλειά του αποτελούν την πραγματική του κληρονομιά και το «κέρδος» του, καθώς τον επηρέασαν καθοριστικά και ως άνθρωπο. Με αφορμή την εμφάνισή του στο θέατρο Βράχων στις 5 Ιουνίου, αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε έναν τραγουδιστή που τον επισκεπτόταν καθημερινά στο νοσοκομείο, εκφράζοντάς του τη συμπαράστασή του με χαρακτηριστικά λόγια.

Ο καλλιτέχνης είπε χαρακτηριστικά: «Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα υγείας μου και οικονομικά. Όχι μόνο με ένα τηλέφωνο. Ένα κέρδος είναι αυτό και ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά, ακόμη και τώρα, από κάθε είδους ηλικίες. Και το τρίτο είναι ότι μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που μέσα σε ένα 2ωρο μαζί τους φεύγεις, εάν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος».

Η αναφορά στον Γιώργο Μαργαρίτη



Στη συνέχεια, τόνισε πως το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαργαρίτης ήταν καθημερινά στο πλευρό του, του έκανε τρομερή εντύπωση: «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Μου έκανε εντύπωση. “Σταρόβα, πεθαίνω για σένα”, μου έλεγε. Μου έκανε πολύ εντύπωση», δήλωσε. Συμπληρώνοντας ενόψει της πιθανής συνεργασίας τους: «Ελπίζω να τον πείσω, φαντάζομαι δεν θα αισθανθεί έξω από τα νερά του, γιατί και ο Μαργαρίτης είναι πολύ πιο ροκ απ’ ό,τι νομίζουμε».