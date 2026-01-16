Για την πορεία της υγείας του και την παχυσαρκία μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας, λέγοντας πως μέσα από όλη αυτή την ιστορία κατάλαβε πόσο δυνατός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος στις δύσκολες στιγμές.

Σε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα, ανέφερε ότι είχε φτάσει 167 κιλά, γεγονός που έπαιξε ρόλο στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν από ένα χρόνο, όταν έπαθε εγκεφαλικό.

Advertisement

Advertisement

«Είχα φτάσει 167 κιλά. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια, δεν είναι χούι που λένε. Προφανώς τα κιλά έπαιξαν αρνητικό ρόλο σε αυτό που έπαθα. Γενικά, αν έχεις παραπάνω κιλά, όλα επιβαρύνονται» είπε.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτεια υγείας του, παρόλο που η ομιλία του δεν έχει επανέλθει στο 100%, είπε ότι από την πρώτη στιγμή ήθελε να μιλήσει γι αυτό.

«Είχαμε αποφασίσει να βγω από την πίσω πόρτα του νοσοκομείου, γιατί οι κάμερες ήταν κάθε μέρα εκεί. Και τελευταία στιγμή λέω “Γιατί; Τι έχω να κρύψω;”. Και αποφάσισα να βγω. Μιλάω καλύτερα, αλλά η μόνη κούραση που νιώθω, ενώ σωματικά νιώθω όπως όταν ήμουν 30 χρονών, μου βγαίνει στη φωνή. Αλλά δεν πειράζει».

Όπως είπε «ακόμα και τώρα με συναντούν στον δρόμο και μου λένε “με επηρέασες και έκανα εξετάσεις μετά από χρόνια”. Και νιώθω σαν να έχω κάποιου είδους ευθύνη, ας πούμε. Μέσα απ’ αυτή την ιστορία, μεταξύ άλλων, κατάλαβα ότι αυτό το κλισέ που λένε “ο άνθρωπος έχει δυνάμεις που ούτε καν τις φαντάζεται”, ισχύει. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε».