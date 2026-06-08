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Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης μίλησε για την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε ο Δημήτρης Σταρόβας και αποκάλυψε πως, παρά τον φόβο και την αγωνία που προκάλεσε στους ανθρώπους του, το σοβαρό πρόβλημα που πέρασε λειτούργησε τελικά ως σημείο αλλαγής για τον γνωστό καλλιτέχνη.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις πρώτες δύσκολες ώρες μετά την είδηση ότι ο φίλος του είχε υποστεί εγκεφαλικό. Όπως είπε, η αντίδρασή του ήταν άμεση, καθώς μόλις ενημερώθηκε έσπευσε στο νοσοκομείο για να βρίσκεται δίπλα του. Οι πρώτες ημέρες, όπως περιέγραψε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και γεμάτες αγωνία.

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Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ωστόσο στάθηκε και στη θετική πλευρά της δοκιμασίας, υποστηρίζοντας πως η περιπέτεια αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο Δημήτρης Σταρόβας αντιμετωπίζει πλέον τη ζωή. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο καλλιτέχνης είχε φτάσει σε ένα σημείο παραίτησης πριν από το πρόβλημα υγείας του, όμως μετά την περιπέτεια κατάφερε να δει διαφορετικά την καθημερινότητά του και να εκτιμήσει περισσότερο όσα έχει.

Ο ίδιος ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε επίσης για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε και για τη σχέση του με τη σύντροφό του, Άννα. Όπως ανέφερε, η σοβαρή δοκιμασία τους έφερε ακόμη πιο κοντά και ενίσχυσε σημαντικά τον δεσμό τους. Τόνισε πως μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, εκείνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, ενώ χαρακτήρισε τη στήριξή της πολύ σημαντική.

Παράλληλα, ο μουσικός και ηθοποιός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ενός γάμου. Παρότι έχει ήδη παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν, δήλωσε πως αν ήταν κάτι που θα ήθελε η σύντροφός του, θα το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, όπως εξήγησε, ο ίδιος δεν νιώθει την ανάγκη να παντρευτεί ξανά, καθώς για εκείνον μεγαλύτερη σημασία έχει η ουσία της σχέσης τους.