Η εθελοντική ομάδα ΑΠΟΘΑΙΜΑ διοργανώνει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΠΑΣΠΑΜΑ), την 8η κατά σειρά εθελοντική δράση αιμοδοσίας, σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους τέχνης της χώρας μας, την «Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου», συνδέοντας τον πολιτισμό με την κοινωνική προσφορά και αναδεικνύοντας την αξία του εθελοντισμού.

Παράλληλα, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών», στο χώρο θα φιλοξενείται εκπρόσωπος του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών, μιας πράξης που μπορεί να σώσει ζωές και να χαρίσει ελπίδα σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές αιματολογικές ασθένειες.

Την αιμοληψία θα διενεργήσει το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», ενώ στο χώρο θα είναι παρόντες εθελοντές ώστε να παρέχουν διευκρινίσεις και υποστήριξη.

Πληροφορίες Δράσης:

📍 Εθνική Πινακοθήκη

📅 20 Σεπτεμβρίου 2025

🕒 Ώρες: 10:00 – 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε:

να ακολουθήσετε το σύνδεσμο https://forms.gle/Vv7ZwCLRzx9ULs8q8

να επικοινωνήσετε μέσω email στο [email protected]

ή στα τηλ. 6971841718 & 6949551395 καθημερινά από Δευτέρα 15/9/2025 και ώρες από 17.30 έως και 20.30,