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Στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται η καταδρομική επίθεση σε φαρμακείο στη Βλάχερνα Αρκαδίας, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Όπως φαίνεται στο αποκαλυπτικό βίντεο του arcadiaportal.gr, οι δύο δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πλησίασαν πεζή το φαρμακείο περίπου στις 00:35. Αφού έσπασαν την τζαμαρία με μεταλλικό καπάκι φρεατίου, εισέβαλαν στο κατάστημα και φέρονται να έριξαν εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας εμπρησμό.

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Το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται στο γεγονός ότι δεν φαίνεται να έκλεψαν κάτι, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι επρόκειτο για στοχευμένη ενέργεια.

Αναζητούν υλικό από κάμερες της περιοχής

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί στις κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων και άλλων σημείων της περιοχής, καθώς το φαρμακείο δεν διαθέτει πλήρη κάλυψη που να επιτρέπει την αναγνώριση των δραστών.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν αφήσει το όχημά τους σε διαφορετικό σημείο και έφτασαν στο φαρμακείο πεζή, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η διαδρομή που ακολούθησαν πριν και μετά την επίθεση μπορεί να έχει καταγραφεί από άλλες κάμερες. Στόχος είναι να εντοπιστούν πλάνα που ενδεχομένως να δείχνουν τα χαρακτηριστικά τους, το όχημα που χρησιμοποίησαν ή την πορεία διαφυγής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες ακούγονται να μιλούν ελληνικά. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.