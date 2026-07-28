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Ένα φρικιαστικό περιστατικό έλαβε χώρα την Δευτέρα (27/7) στο Άστρος Κυνουρίας, καθώς σκύλος εντοπίστηκε νεκρός σε κάδο απορριμμάτων, έχοντας μάλιστα σύρμα περασμένο στον λαιμό.

Σύμφωνα με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Τρίπολης, Arcadia Animal Care, ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος, στειρωμένος και έφερε μικροτσίπ. Ο ιδιοκτήτης του τον αναζητούσε από το περασμένο βράδυ, όταν διαπίστωσε την απουσία του από το σημείο που τον είχε αφήσει.

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Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα από την περιοχή, ο οποίος φαίνεται να κουβαλάει και στην συνέχεια να πετάει το ζώο μέσα στον κάδο απορριμμάτων.

Ο εν λόγω άνδρας έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές και διαμένει στην ίδια γειτονιά με τον ιδιοκτήτη του σκύλου. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας που διερευνά τα ακριβή αίτια θανάτου του σκύλου.