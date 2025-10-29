Πλήρη επίγνωση των πράξεών της είχε η Ειρήνη Μουρτζούκου, όταν διέπραξε τις δολοφονίες των βρεφών και την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτό προκύπτει από τα πρώτα συμπεράσματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, που υπεβλήθη η καθ’ομολογίαν κατά συρροή δολοφόνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ant1, συνολικά, έγιναν τρεις συνεδρίες με την 25χρονη, σε χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σε αυτές ήταν παρόντες δύο διορισμένοι καθηγητές με εξειδίκευση στη δικανική ψυχιατρική, δύο ψυχολόγοι από την υπεράσπιση και ψυχίατρος – ψυχοθεραπεύτρια (τεχνική σύμβουλος της Κατερίνας Ροδίτη το βρέφος της οποίας δολοφονήθηκε το 2021).

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για μια γυναίκα, που παρά το επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον και τα παιδικά της τραύματα, δεν παρουσίασε συμπτώματα ψυχικής νόσου.

Η ίδια στις συνεδρίες δεν έδειχνε θλιμμένη ή καταβεβλημένη.

Από τις τρεις συνεδρίες, φάνηκε ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου δεν υπέφερε από ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που θα την καθιστούσε ανίκανη να αντιληφθεί το άδικο των πράξεών της.

Επιπλέον, δεν έχουν βάση τα κενά μνήμης που προβάλλει, δεν έχει μειωμένη ικανότητα καταλογισμού, είναι σε θέση να παρακολουθήσει τη δίκη με πλήρη πνευματική διαύγεια και να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Δεν δίνει αξιόπιστες πληροφορίες, με την ίδια ευκολία μπορεί να κάνει το άσπρο – μαύρο ενώ μπορεί να πει ψέματα εύκολα.

Οι ψυχιατρικές παρακολουθήσεις θα ολοκληρωθούν όταν παραδοθούν στους ψυχιάτρους/ψυχολόγους τα αποτελέσματα από τα ψυχομετρικά τεστ που έκαναν στην κατηγορούμενη εξειδικευμένοι επιστήμονες από επίσημο φορέα.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τεστ νοημοσύνης και τεστ αξιολόγησης προσωπικότητας.

(Με πληροφορίες από antenna.gr)

