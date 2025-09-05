«Δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αίτια θανάτου και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου», αναφέρεται στο πόρισμα των ιατροδικαστών που μελετούν την υπόθεση Μουρτζούκου.

Την ασφυξία δείχνει ως αιτία θανάτου του Παναγιωτάκη στο πόρισμά της η τριμελής επιτροπή των ιατροδικαστών και πλέον το τμήμα Ανθρωποκτονιών καλείται να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε η ασφυξία στο άτυχο μικρό παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης, Νικόλαος Καλόγριας και Ελένη Καλύβα, αποκλείουν τα παθολογικά αίτια καθώς και τη δηλητηρίαση του παιδιού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η «ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου του Παναγιώτη».

«Δεν τον σκότωσα εγώ, θα πω τον υπεύθυνο»

Υπενθυμίζεται πως ο θάνατος του μωρού ήταν ένας από τους πέντε στους οποίους εμπλέκεται η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου και ο μόνος για τον οποίο δεν ομολόγησε πως ευθύνεται ενώ μάλιστα υπόνοιες ότι εμπλέκεται στον θάνατο του παιδιού τρίτο πρόσωπο.

Ο συνήγορος της Μουρτζούκου υποστήριξε ότι δεν θα είναι εκείνη η μοναδική κατηγορούμενη στην υπόθεση. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει εμπλακεί άλλο πρόσωπο στον θάνατο του παιδιού, εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

«Έχει ομολογήσει αβίαστα τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όμως αρνείται κατηγορηματικά για τον Παναγιωτάκη» τόνισε, προσθέτοντας ότι σε γραπτά της κατονομάζει πρόσωπα τα οποία, όπως εκτίμησε, θα αναφέρει ανοιχτά στο μέλλον. Όπως είχε τονίσει ο κ. Αλεξανδρής, η Μουρτζούκου είναι έτοιμη να μιλήσει όταν θα υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα – όπως συνέβη σήμερα Παρασκευή (5/9) από το ιατροδικαστικό πόρισμα – για το αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, εξηγώντας «τι ακριβώς έχει κάνει ο κάθε άνθρωπος που ήταν εκεί».

«Ήταν λύτρωση για εκείνη να αναλάβει τις δικές της ευθύνες, αλλά δεν θα αναλάβει των άλλων» δήλωσε, καταλήγοντας ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο αλλά περισσότερους εμπλεκόμενους. Ο ίδιος έκανε λόγο για «καταλυτικό ρόλο άλλου ανθρώπου σε όλη την ιστορία».