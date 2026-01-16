Ακόμα και ο Αξιωματικός Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων δυσκολεύτηκε να πιστέψει τα όσα άκουσε το βράδυ της Πέμπτης από μία 65χρονη γυναίκα Ρομά.

Η 65χρονη πήγε στο τμήμα και κατήγγειλε ότι ένας 50χρονος ομόφυλός της έκλεψε τα οστά του νεκρού συζύγου της από το οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου και στη συνέχεια ανήρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο απαιτούσε από την 65χρονη το ποσό των χιλίων ευρώ, για να της επιστρέψει τα οστά του νεκρού συζύγου της.

Advertisement

Advertisement

Ο φερόμενος ως δράστης έχει διαγράψει το επίμαχο βίντεο, αλλά αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί.