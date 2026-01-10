Λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 438) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 434), με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Τα οχήματα που κινούνται προς την Αθήνα εκτρέπονται είτε από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο προς την περιφερειακή οδό Κατερίνης, είτε μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (οδός Μουσών), προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό από τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στις παρακαμπτήριες διαδρομές, όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ